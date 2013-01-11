«Отвечая на поствленные вопросы и продолжая развивать различные стороны ожаробезопасности кабельных изделий, считаю, что необходимо расставить акценты пожаробезопасности (пожароопасности) по их важности.

1. Способность не возгораться и нераспространять горение - основной показатель.

2. Токсичность ...»

и нет среди нас первых и последних

Вопрос отдельный - второй показатель и пожалуй даже соглашусь, что не доработанный, но все-таки давайте диалог разделим. Такое поверхностное сравнение материалов на основе ПВХ и не содержащих галогенов полимеров как токсичные и не токсичныен очень поверхностное. Очень. Вы написали - по имеющимся немногочисленным даннным .... За этими вопросами такое лобби и такие деньги, что лучше сразу начать с внедрения международного стандарта по токсичности материалов, иначе мы так и будем плутать меджу убеждениями лоббистов о прибыльности и привеженности материалам. Нужна безприсртасная оценка.Дым это взвешенные в воздухе распавшиеся до летучих фракций частицы веществ, чем плотнее дым, тем их больше, как не крути это плохо, полезных веществ в этой взвеси нет. Дым застилает глаза, вызывает затруднения дыхания, из-за запаха человек боится дышать, далее слезоточивость, потеря ориентации в пространстве и гибель. Токсичность и дымообразование на одном уровне и неотделимо друг от друга. Если не ошибаюсь - дым это чуть ли не основной фактор причины гибели людей при пожарах. Понятно что когда горит, то горит всё, вклад самого кабеля по объему горящих материалов в сам пожар мал, но дымм от ПВХ весьма плотный , запах удушливый, (если только это не пполиэтилен-это вообще опасный материал для распространения пожара и сам горит и поджигает как дизельное топливо). И я глубокро убеждена чем плотнее дым, тем опаснее материал. Поэтому класс опасности материала должен оцениваться комплексно.По поводу ПВХ. Я испытала на себе разницу между безгалогенным эластоланом с анипиренами - час стояли и смотрели, как он выгорает, оболочка из элестолана, изоляция полиэтилен, дело довели до того, что выгорела полиэтиленовая изоляция (HF) потом надоело, прекратили экперимент и все дела. И повторили то же самое на ППО, через 2-3 минуты стало плоховато, через пять минут невыносимо, прекратили это дело. Потом полоскало несколько раз, было просто дурно? Я уже описывала это здесь на форуме. Поэтому безопасности по ПВХ надо работать работать и я прекрасно понимаю, что вы патриот этого материала, но пропагандой одного материала и дискидитацией другого мы не придем к истине, цена которой человеческая жизнь.