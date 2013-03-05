«Уважаемый Павел Владимирович!

Нам не совсем понятно, для чего требовать ответ на форуме, если Вы его уже получили от нас официально ещё в январе. Но я готова ответить Вам и здесь, это не сложно.



1 Если Вы не нарушаете условия эксплуатации, указанные нами (напряжение и мощность), то можете не опа...»

и нет среди нас первых и последних

ответить Zadira 5 марта 2013 в 16:25 13 , стаж 2758 дней, отмечен 476 раз Рекомендации: 30, энергетика:, стаж 2758 дней, отмеченраз Одобрить сообщение «Мараться неохота. Те, кто не маркирует своё гуано и прикрывается ГОСТами. Только я делаю профессионально и фишку знаю, как изоляцию сделать, чтобы она не коротнула и не расплавилась в нужный момент, а ТОВАРИЩЧИ кипятком писают и рекламу мне создают.добавлено 05.03.2013 в 15:32Я та&...» а есть разница чем мараться? а есть разница чем мараться? добавлено 05.03.2013 в 17:02 Лен, вы свое гауно отмаркировали как 1,5 и нарисовали сопротивление 16,7 вместо положенных 1,4 и это повод для гордости? Вы напряжение испытательное нарисовали в ТУ 1000 в вместо 1500 в и этим тоже гордитесь?

Рабская психология - обдурить кого либо. У людей свободных и гордых есть чувство собственного достоинства, которое им не позволяет кого-то обманывать, потому что нет для них позора сташнее, чем уличение во лжи.



и нет среди нас первых и последних ответить Zadira 5 марта 2013 в 16:30 13 , стаж 2758 дней, отмечен 476 раз Рекомендации: 30, энергетика:, стаж 2758 дней, отмеченраз Одобрить сообщение «Абсолютно верно, лучше примера, пожалуй, и не привести.» А вы купите и удивитесь, что там сечение обеспечивает то же сопротивление, что наш ГОСТ на токопроводящую жилу! Уверяю вас, та же цифра до и после запятой.



и нет среди нас первых и последних

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Вы на условия эксплуатации которые сами придумали напрасно ссылаетесь. Вы про какую мощность все время пишите?Ланжери, вы нарушате все возможные правила:- ваша жила не соответсвут заявленым сечениям и это факт, который доказан, вы обманываете потребителя, ваш провод, вместо того, чтобы освещать простанство греет его за счет денег потребителя (греет, греет , а в момент включения и выключения, т.е. при преходных процессах так просто жрет эту электроэнергию);- вы ведёте не честную конкурентную борьбу, поэтому Вероятно и правильно, что получли заказчика;- вы не владеете разработкой изделий и за это надо нести наказание, ошибаетесь, если думаете, что в своих ту можно писать что угодно, за это можно и сертификатов качества лишиться, причем всех сразу.При этом вы же знали, что стандарт нарушаете и делали это преднамерено, но если вы думаете, что вы тут вне конкуренции, то ох как ошибаетесь, есть способ борьбы с говнокабелем продажей неговнокабеля, возможно у кого-то возник соблазн поступить так-же, как вы, а возможно воспользовавшись вашим приличным косяком кто-то поступит по другому. Потому что мизер ловленный, да еще как ловленный;- испытательное напряжение для КИ на напрряжение 220 В должно быть равным 1500 В, а по вашему протоколу только 1000, так отсюда и вопрос потребителя, если с жилой такое, то что же с изоляцтией, а не сгорю ли я! И почему не как у всех изоляция испытывается напряжением 1000 В, а 1,5 тыс?- ваша жила по сопротивлению не соответсвует ГОСТ 22483;- с неопытностью правоприменительной практики только некоторые люди, но все-таки смогли использовать запись о преследовании несоблюдения стандартов ООООООООООЧЕНЬ выгодно для себя, так эти записи не были анулированы енапрямую, а самое главное, вы создали приятные условия для отжатия предприятия.Наверно потому и заказчик появился.Провод вы назвали бытовым и монтажным, но на то и на другое есть стандарты, которым ваш "якобы кабель" тоже не соотвествует!