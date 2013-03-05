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Кабель ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 пр-ва
Орловского кабельного завода


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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 00:06
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    1. Купил в "Castorama" кабель ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 производства Орловского кабельного завода (ОКЗ). Этикетка выглядит вот так: http://postimage.org/image/xdw6befjn. Маркировка на кабеле выглядит вот так: http://s23.postimage.org/ibls67qrv/image.jpg. Поскольку она плохо различима, то при первоначальном осмотре кабеля я ее не увидел. Далее меня смутили буквы "бм" в маркировке и то, что кабель выпущен по ТУ 3594-008-897-37265-2011. Поэтому я нашел официальный сайт производителя и стал искать купленный мной кабель в каталоге выпускаемой продукции: http://www.orelkabel.ru/catalog, но не нашел. В каталоге были указаны только кабели с маркировкой ВВГ, ВВГ-п и ВВГ-нг. При этом заводов заявлено их соответствие ГОСТ 16442-80. После этого сомнения в качестве купленной мной продукции усилились, поэтому я написал официальное письмо на завод, в котором просил пояснить, что означают буквы "бм" в маркировке и почему кабеля с маркировкой ВВГбм-Пнг нет в каталоге завода на официальном сайте. В ответ представители завода попросили мой телефон и связались со мной. По телефону представитель Орловского кабельного завода мне пояснил, что буквы "бм" в маркировке кабеля (ВВГбм-Пнг) означают: "бытовой монтажный". На мой вопрос, что это значит пояснили, что кабель рассчитан на напряжении 220В. Также представитель завода предложил мне измерить сечение кабеля, но на тот момент я сделать этого не мог (под рукой не было ни кабеля, ни микрометра, ни штангенциркуля). Отсутствие на официальном сайте кабеля с маркировкой ВВГбм-Пнг представитель объяснил тем, что сайт просто не успели обновить. И напоследок заверил меня в безопасности и качестве купленного кабеля. Вот общий вид кабеля в упаковке: http://s24.postimage.org/of2w6r045/image.jpg

    2. Немного успокоившись, что кабель действительно выпускается на Орловском кабельном заводе, не предполагая большую нагрузку на него (2х1,5 - свет 3 светодиодных лампы, общей мощностью 9Вт; 2х2,5 - две розетки, к одной будет подключен конвектор мощностью 500Вт, ко второй будет подключаться ноутбук или другие мелкие бытовые приборы) я уложил кабель в пластиковую гофру и закрепил на лоджии (поверх гофры будет деревянная вагонка). Тем не менее сомнения относительно безопасности кабеля у меня остались и я измерил диаметр жилы. Для кабеля 2х1,5 он оказался равен 1,1мм, а для кабеля 2х2,5 он равен 1,5мм. Соответственно фактические сечения кабелей равны 0,95мм2 и 1,767мм2, т.е. на 36,67% и 29,32% меньше заявленных сечений!!! Измерение проводилось штангенциркулем (точность 0,05мм).

    3. Я конечно, пересчитаю максимальную мощность, исходя из фактического сечения купленного мной кабеля, и думаю, что даже такого заниженного сечения окажется достаточно для моих целей, но у теперь у меня возникают сомнения в качестве изоляции кабеля как таковой и его пожарной безопасности.

    4. Как я понял, на форуме присутствует представитель ОКЗ - ник Ланжери.

    PS: Не знаю, что теперь делать - все переделывать или, если потребляемая мощность будет соответствовать фактическому сечению оставить уже проложенный кабель? Естественно автоматы подбирать по фактическому сечению. На вскидку 6А на свет и 10А на розетки?
    Этикетка.jpg
     
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    kotofei 5 марта 2013 в 09:00
    Рекомендации: 23, энергетика: 33, стаж 4081 день, отмечен 324 раза
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    Уважаемый,Вы забыли задать ещё вопрос представителю завода. На этикетке стоит штамп"Застраховано Ресо".
    означает ли данное ,что в случае пожара Ресо компенсирует Вам стоимость провода?и вообще,что оно страхует? и,на будущее.. не экономьте,покупайте их Вольтекс.
    правда от замера жилы не отрекайтесь

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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    Zhitel 5 марта 2013 в 09:33
    Рекомендации: 20, энергетика: 216, стаж 2523 дня, отмечен 205 раз
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    Ишь ты... Подишь ты... Что деется...

    troll.jpg

    "Ваши некоторые фразы конкретно указывают на то, что Вы «ВОИНСТВУЮЩИЙ ДИЛЕТАНТ» (с) кабельщик Бездомный
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    Zadira 5 марта 2013 в 09:39
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    Ланжери, обращаю внимание, что вопросы потребителем поставлены абсолютно правильно и справедливо, почему стесгняетесь и не пишите фактическое сечение 1 мм и 1,75, писать потолочное сопротивление под данные сечения это вопрос времени, пока не нарветесь на принципиального товарисча, котрый вас разорит как по щелчку

    и нет среди нас первых и последних
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    Sergyano 5 марта 2013 в 09:51
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2599 дней, отмечен 237 раз
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    Насколько я в курсе, кабели подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 5 марта 2013 в 10:15
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Насколько я в курсе, кабели подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации.»
    Это возглас в пустыню, Ланжери сделает вид что не читала

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Ланжери 5 марта 2013 в 10:24
    Рекомендации: 1, энергетика: 41, стаж 2639 дней, отмечен 134 раза
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    Я обязательно отвечу, но часа через 4, сейчас с мобильного трудно набирать...

    Все перемены - к лучшему...
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    Sergyano 5 марта 2013 в 10:28
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2599 дней, отмечен 237 раз
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    Не дилекторское енто дело. Рускабле офоршмачилось. Потому и не иду. Ошибки нужно признавать.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 10:49
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    «Уважаемый,Вы забыли задать ещё вопрос представителю завода. На этикетке стоит штамп"Застраховано Ресо".
    означает ли данное ,что в случае пожара Ресо компенсирует Вам стоимость провода?и вообще,что оно страхует?»
    Не вижу в этом смысла. Полагаю, что в любом случае будет необходимо доказать, что не были нарушены правила эксплуатации кабеля (например, что максимальная нагрузка не превышала допустимую). Скорее всего также необходимо, чтобы кабель был подключен специалистом и т.п. То есть эта страховка не более чем маркетенговый ход. В то время как марка кабеля подразумевает соответствие определенным стандартам.
    «...и,на будущее.. не экономьте,покупайте их Вольтекс»
    Я впервые покупал силовой кабель и цели экономить на нем у меня не было. На тот момент я считал, что кабель в крупном магазине должен быть вполне качественным. Признаю, мнение было ошибочным.

    Что касается Вольтекса, то после истории с купленным мной кабелем, производства этого же завода, я его покупать опасаюсь.
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 11:11
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    «Ланжери... почему стесгняетесь и не пишите фактическое сечение 1 мм и 1,75...»
    Вот и получается, что не искушенного покупателя завод вводит в заблуждение. На мой взгляд указание в марке фактического сечения вместе с буквами "бм" как раз говорило бы о качественном продукте для рядового потребителя по доступной цене. И как альтернатива, более дорогой Вольтекс.

    «...писать потолочное сопротивление под данные сечения это вопрос времени...»
    Это так называемое омическое сопротивление? Как я понимаю оно характеризует как сильно будет нагреваться кабель и регламентируется ГОСТом. Поскольку фактическое сечение кабеля не соответствует заявленному и кабель произведен по ТУ, то не факт, что омическое сопротивление не превышает нормы. Вопрос нагрева купленного кабеля меня сейчас также беспокоит.
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 11:29
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    «Насколько я в курсе, кабели подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации.»

    Полагаю, если бы в марке кабеля отсутствовали буквы "бм", то кабель должен был быть сертифицирован как "кабель силовой". Но поскольку фактически завод придумал свою марку (с буквами "бм") и кабель носит название "кабель бытовой монтажный", то обязательной сертификации он не подлежит и удовлетворять требованиям ГОСТа на силовые кабели не должен, хотя и может. Для того, чтобы покупатель при покупки не обратил на это внимание, на упаковке буквы "бм" намерены небольшим и тонким шрифтом и не бросаются в глаза (при покупке я на них не обратил внимание). Я конечно не специалист по сертификации продукции и написал как вижу ситуацию с точки зрения потребителя.
    Кстати, на официальном сайте завода, сертификатов на марку купленного мной кабеля нет.
     
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    Холмс 5 марта 2013 в 11:48
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    Навскидку у Вас как-то неверно, 10А на свет и 16А на розетки и всё будет отлично. Взяли, положили и не бойтесь Вы, всё нормально будет, главное денюжку сохранили.)))
    Провод по ТУ, бытовой монтажный, не подлежит обязательной сертификации. На 220В, а не как силовой 660В. Так что радуйтесь – всё нормально. Никто не видел ТУ, так что говорить, что-то плохое о заводе нельзя. Да можно возмутиться должно быть 1,5мм, но ведь эта цифра условна, даже сам ВНИИКП даёт добро по занижению сечения на 6-8%, так что все сегодня кладут меньше 1,5мм. Но другой вопрос на сколько ниже, ведь отменили ПУНПы, которые были на 220В, вот и получили изобретение ВВГбм – Пнг.
    Моё мнение 1мм – на свет и 2,00мм на розетки везде хватит за глаза, а 2,5мм не выдержат только сами розетки, потому что они у нас на 6А, на 10А и на 16А. Вот Вы попробуйте врубить в розетку 5кВт, посмотрите что загорится первым, розетка или провод?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 11:52
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    «Я обязательно отвечу, но часа через 4, сейчас с мобильного трудно набирать...»

    Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
    1. Почему фактическое сечение кабелей ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 так сильно отличается от заявленного?
    2. Являются ли кабели ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 силовыми?
    3. Соответствует ли изоляция кабелей ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 требованиям ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели
    силовые с пластмассовой
    изоляцией..."?
    4. Сответствует ли омическое сопротивление кабелей ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 требованиям ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели
    силовые с пластмассовой
    изоляцией..."?
    5. Из меди какой марки изготовлены кабели ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5?
    6. Вы можете показать здесь сертификаты на кабель ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5?
     
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    Холмс 5 марта 2013 в 11:57
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
    1. Почему фактическое сечение кабелей ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 так сильно отличается от заявленного?
    2. Являются ли кабели ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 силовыми?
    3. Соответствует ли изоляция кабелей ВВГбм-Пнг 2х1,5 и 2х2,5 требованиям ГОСТ Р 53769-2010 "К...»


    Если кабель не силовой ГОСТы снимаются с повестки, медь обычная не более 17,0, сертификаты думаю что есть))

    добавлено 05.03.2013 в 11:59

    Что-то очень Вы непохожи на неискушенного покупателя, что это - думаю заказ.....

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 12:34
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    «Если кабель не силовой ГОСТы снимаются с повестки...»

    1. О том, что кабель не силовой на этикетки ни слова. О том, что он расчитам на 220В тоже. Напротив, сделан акцент на буквах "ВВГ" и "Пнг" (шрифт крупный и жирный), что означает что кабель силовой на 660В. Разбирающийся человек скорее всего поймет, что кабель ВВГбм-Пнг производства ОКЗ не является силовым, но обычный покупатель будет введен в заблуждение и посчитает, что это силовой кабель.
    2. Говорить о снятии вопроса о соответствии ГОСТ полагаю не совсем уместно, поскольку в ТУ по которым выпущен кабель могут быть на них ссылки.
    3. Предлагаю дождаться ответа Ланжери, как представителя завода.

    « Что-то очень Вы
    непохожи на
    неискушенного
    покупателя, что это -
    думаю заказ..... »
    Основания по которым я засомневался в качестве кабеля приведены мной в первом сообщений темы. Я имею высшее техническое образование и по роду своей работы непосредственно работал со СНИПами и ГОСТами, но другой тематики. Поэтому разобраться более детально в некоторых новых вещах я могу. Чем и вынужден был заняться в связи с приобретением указанного в заголовке темы кабеля (не хочу получить пожар в худшем случае). С момента приобретения кабеля до написания темы я кое-что изучил и видимо уже не произвожу впечатление дилетанта.
    По поводу заказа судить вам. По обращаю внимание, что я пока стараюсь аргументировамм разобраться в вопросе, а не пишу, что кабель плохой. Но такие ощущения у меня есть.
     
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    Холмс 5 марта 2013 в 12:51
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    «1. О том, что кабель не силовой на этикетки ни слова. О том, что он расчитам на 220В тоже. Напротив, сделан акцент на буквах "ВВГ" и "Пнг" (шрифт крупный и жирный), что означает что кабель силовой на 660В. Разбирающийся человек скорее всего поймет, что кабель ВВГбм-Пнг производства ОКЗ не является силовым, но обычный покупатель будет введен в заблуждение и посчитает, что это силовой кабель.»


    А где там написано, что он силовой???

    «2. Говорить о снятии вопроса о соответствии ГОСТ полагаю не совсем уместно, поскольку в ТУ по которым выпущен кабель могут быть на них ссылки.»


    Ссылки могут быть на жилу и толщины изоляции, а по ним свои ГОСТы.

    «Я имею высшее техническое образование »


    Но ведь Вы же должны понять, что не сгорите улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 13:32
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    « А где там написано, что
    он силовой??? »
    Ваш вопрос только подтверждает мои слова, что этикетка вводит в заблуждение, так как дает повод для дискуссии о типе кабеля. Или вы с этим не согласны? Свои аргументы я привел. Приведите ваши. Ну а чьи аргументы принимать пусть решают другие пользователи.

    «Но ведь Вы же должны понять, что не сгорите улыбка»
    Для того, чтобы решить заменить уже проложеный кабель на другой или нет я и завел эту тему. И задал вопросы представителю завода на форуме. Вы не согласны, что описанные мной в теме обстоятельства дают повод задуматься о безопасности кабеля?
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Zam-Ok 5 марта 2013 в 14:02
    Энергетика: 20, стаж 1942 дня, отмечен 5 раз
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    "По поводу заказа судить вам. По обращаю внимание, что я пока стараюсь аргументировамм разобраться в вопросе, а не пишу, что кабель плохой. Но такие ощущения у меня есть..."

    Уважаемый Riddler-nn
    Если у Вас хватило времени якобы "разобраться" с вопросами качества и фальсификата, то как вы могли пропустить эту тему: Нац Проекта "Ассоциации "Электрокабель"" Нужно было вибирать продукцию с соответствующим значком на бирочке и было бы вам счастье подмигивание

    А Вы, во-первых, решили сэкономить, во-вторых, Вас при покупке не смутило наличие непонятной маркировки "бм", дак какие могут быть вопросы?

    Обсуждение ну уровне " я пришел в ОБИ, купил ПУГНП, а он тонкий!!! вау , мне его выкинуть или все таки проложить..." только здесь нет нарушений, есть своя марка и свои ТУ

    Честно говоря, прочитал название темы, думал Орел уже биметалл шпарит супер , а так показуха...
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 14:05
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    «Провод по ТУ, бытовой монтажный, не подлежит обязательной сертификации. На 220В, а не как силовой 660В»
    Тогда обьясните, если ГОСТ на силовые кабели к купленному мной кабелю отношения не имеет (в том числе и раздел о маркировке кабельной продукции), то где я могу посмотреть что означает каждая буква в маркировке кабеля? Вдруг под общепринятыми буквами заводом заложен иной смысл, а не "кабель с нежными жилами, с изоляцией из пвх пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из пвх пластиката пониженной горючести, плоский"?

    « Да
    можно возмутиться
    должно быть 1,5мм, но
    ведь эта цифра условна,
    даже сам ВНИИКП даёт
    добро по занижению
    сечения на 6-8% »
    Условна, но -8% от 1,5мм2 это 1,38мм2, а не 0,95мм2.

    « Моё мнение 1мм – на
    свет и 2,00мм на розетки
    везде хватит за глаза»
    Так даже до этих течении купленный кабель не дотягивает. Более того, чтобы говорить достаточно кабеля или нет нужно знать какие потребители будут от него питаться. Хотя я согласен, что подключать всё в одну розетку это не правильно. Но этот кабель может быть проложен от автомата и распределительнок коробке, к которой подходят несколько кабелей от разных розеток...
     
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    Zadira 5 марта 2013 в 14:27
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Полагаю, если бы в марке кабеля отсутствовали буквы "бм", то кабель должен был быть сертифицирован как "кабель силовой". Но поскольку фактически завод придумал свою марку (с буквами "бм") и кабель носит название "кабель бытовой монтажный", то обязательной сертификации он не подлежит и удовлетворят...»
    По моемку мнению, если ты изготавливаешь изделие и не важно, по ГОСТ или по ТУ с буквами из головы или с потолка, есть некие обязательные правила, которые любой производитель соблюдает, если он что-то понимает в том деле, которым занимается, это касается в том числе и вопросов метрологии и вопросов стандартизации. Нет таких служб, нет специалистов- покупайте ТУ у тех кто может вам и нормоконтроль сделать и метрологическую экспертизу ТУ провести. Если на предприятии есть метрологическая служба (если нет то и покупать у этого предприятия ничего нельзя, вообще ничего с какими бы то ни было сертификатами) то в ТУ от этого предприятия никогда не появится с потолка взятое сопротивление жилы, никогда. Такая выдумка выглядит как умный ход, но по настоящему это абсолютно грубое нарушение, за которое кто-то может расплатиться своей жизнью.
    Обращаю ваше внимание, что расчет мощности приведенный на этикетке есть ничто иное, как расчет потребляемой мощности. Как вы понимаете, чем меньше сечение, тем больше потребляемая мощность, это как утюг, у него очень большое сопротивление жил, вот он и нагревается. Это уже по сути нагревательные провода, по физическому смыслу.
    Если ваша лоджия не отпливается, то лучше сдайте этот кабель обратно в магазин. Вы рискуете, и не важно в этом случае чем вы нагрузите этот провод, он сам является нехилым потребителем мощности, зачем вам греть стены, а если еще и влажность?

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 5 марта 2013 в 14:32
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    «Тогда обьясните, если ГОСТ на силовые кабели к купленному мной кабелю отношения не имеет »


    Вот именно неимеет, надо было изучить памятку
    http://punp.ru/punp.pdf

    «Условна, но -8% от 1,5мм2 это 1,38мм2, а не 0,95мм2.
    »


    Это закладывает ВНИИКП, а Вы видели их ТУ, чтобы увидеть что там прописано??

    «Так даже до этих течении купленный кабель не дотягивает.»


    И всё равно Вам хватит, Вы же имеете высшее образование - посчитайте, зачем докапываться до сотых, ведь Вы же уже положили или может лучше содрать всё улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 14:32
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    «...как вы
    могли пропустить эту
    тему: Нац Проекта
    "Ассоциации
    "Электрокабель"" »
    Поиск по марке кабеля и заводу изготовителю такой темы не выдал. В других просмотренных темах ссылок на нее тоже не было. Тут нечему удивляться.

    « А Вы, во-первых, решили
    сэкономить, во-вторых,
    Вас при покупке не
    смутило наличие
    непонятной маркировки
    "бм", дак какие могут
    быть вопросы?»
    А вас не удивляет, как в этой теме вы не смогли прочитать о том как я приобрел кабель и почему меня при покупке не смутили буквы "бм"?

    PS: Обстоятельства которые вызывают у меня сомнение я привел. Вы можете по ним что-то ответить? По вашему, то что я описал является нормой?
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    GAC 5 марта 2013 в 14:48
    Энергетика: 20, стаж 1448 дней, отмечен 4 раза
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    По моему мнению, единственное что выбивается из "правил игры", это маркировка ВВГ. Ибо силовые- не силовые, но минимум 660 В вынь да полож. А так получается явная привязка к 16442 или 53769, которую не вытравишь никакими индексами.

    PS: У меня так же, как и у уважаемого Холмса, после прочтения постингов топикстартера появились большие сомнения в его не причастности к кабельной отрасли - уж слишком акценты правильно расставляет.
     
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    Холмс 5 марта 2013 в 14:49
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    «Если ваша лоджия не отпливается, то лучше сдайте этот кабель обратно в магазин. Вы рискуете, и не важно в этом случае чем вы нагрузите этот провод, он сам является нехилым потребителем мощности, зачем вам греть стены, а если еще и влажность?
    »


    Да там на три то лампочки и 0,75мм хватит улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Евгений 5 марта 2013 в 14:56
    Рекомендации: 2, энергетика: 8, стаж 4633 дня, отмечен 53 раза
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    Специально ничего не писал, смотрел как тема повернётся.
    Несколько вопросов копипастеру
    1) Почему купили именно этот кабель, именно этого производителя, там рядом всегда лежит другой, такой же, имеется ввиду из серии "говнокабель", только других производителей с гораздо плачевными характеристики, чего вам покоя Орёл то не даёт никак, остальные бухты других невидимые что-ли? подмигивание
    2) "то после истории с купленным мной кабелем, производства этого же завода" - если вы в отрасли, то это заявление смешно звучит, покажите мне завод, который не делает то, что ему скажут, вопрос цены и обстоятельств и всё! Просто некоторые это делаеют открыто, а некоторые втихаря. И на одном и том же оборудовании можно произвести как суперкабель так и говнокабель, это не зависит от завода, имени завода, а зависит от заказа.
    3) "О том, что кабель не силовой на этикетки ни слова. О том, что он расчитам на 220В тоже. Напротив, сделан акцент на буквах "ВВГ" и "Пнг" (шрифт крупный и жирный), что означает что кабель силовой на 660В. Разбирающийся человек скорее всего поймет, что кабель ВВГбм-Пнг производства ОКЗ не является силовым, но обычный покупатель будет введен в заблуждение и посчитает, что это силовой кабель." - "что означает что кабель силовой на 660В" - да ни хрена это не означает. "обычный покупатель будет введен в заблуждение и посчитает, что это силовой кабель" - обычный покупатель вообще ни в чем не разбирается, Холмс правильный совет дал, для обычного распечатываешь листовку и в путь.

    И самое главное, тут не идиоты сидят, с фразой Холмса согласен, слишком белыми нитками шито
    "Что-то очень Вы непохожи на неискушенного покупателя, что это - думаю заказ....."
    + 1 по любому. 100%

    добавлено 05.03.2013 в 14:57

    копипастер = топиккастер, в общем, вы поняли )
     
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    Zadira 5 марта 2013 в 15:00
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Но ведь Вы же должны понять, что не сгорите улыбка»
    Володя, ты же в курсе, что они в ТУ завели сопротивление жилы больше, чем положено по ГОСТ на жилу токопроводящую. Зачем плодить произвол?
    Кого дурим? Или вы думаете Китай не проунькает? Он сюда на рынок придет по ВТО и завалит всех таким же дерьмом, но гораздо дешевле.Зачем рубить сук на котором сидишь?

    и нет среди нас первых и последних
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    ЮрийА 5 марта 2013 в 15:02
    Рекомендации: 4, энергетика: 63, стаж 4285 дней, отмечен 183 раза
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    «Володя, ты же в курсе, что они в ТУ завели сопротивление жилы больше, чем положено по ГОСТ на жилу токопроводящую. Зачем плодить произвол?
    Кого дурим? Или вы думаете Китай не проунькает? Он сюда на рынок придет по ВТО и завалит всех таким же дерьмом, но гораздо дешевле.Зачем рубить сук на котор...»

    Zadira, это ж заказуха, на такую реакцию как у вас и расчёт у товарища идет.

    красота спасет кабельный мир )
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Zam-Ok 5 марта 2013 в 15:02
    Энергетика: 20, стаж 1942 дня, отмечен 5 раз
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    [Q]Поиск по марке кабеля и заводу изготовителю такой темы не выдал. В других просмотренных темах ссылок на нее тоже не было. Тут нечему удивляться.

    http://www.elektrokabel.ru/quality.php?id=kontrafakt/aktualnyj_proekt_i_ego_realizaciya

    Ознакомьтесь

    А по поводу НОРМЫ:

    Вы приобрели ВВГбм-Пнг по ТУ 3594-008-897-37265-2011
    я, так же как и Вы, с этим ТУ не знаком, но уверен на 99%, что кабель ему соответствует подмигивание
    Поэтому не вижу повода для претензий к изготовителю

    P.S: Приобретая скажем 3Gx6mm2, 0.6/1kW, XLPE/SWA/PVC Вы тоже будете пытаться привязать его к нашим ГОСТам и удивляться его конструктиву?!!
     
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    Zadira 5 марта 2013 в 15:03
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Да там на три то лампочки и 0,75мм хватит улыбка»
    А при чем здесь лампочки, если сам провод будет стены греть? Вам для чего мощность потребляемую написали?

    и нет среди нас первых и последних
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    Ланжери 5 марта 2013 в 15:09
    Рекомендации: 1, энергетика: 41, стаж 2639 дней, отмечен 134 раза
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    Уважаемый Павел Владимирович!
    Нам не совсем понятно, для чего требовать ответ на форуме, если Вы его уже получили от нас официально ещё в январе. Но я готова ответить Вам и здесь, это не сложно.

    1 Если Вы не нарушаете условия эксплуатации, указанные нами (напряжение и мощность), то можете не опасаться за своё имущество.
    2 Сохраните бирки с кабеля. Места они много не займут, а гарантию на этот кабель мы даём 1 год. В течение всего гарантийного срока мы несём ответственность.
    3 Все наши клиенты (в том числе и Вы) застрахованы. По всем вопросам, связным со страховой премией РЕСО, Вы можете обратиться на завод по указанным на бирке контактным данным.
    4 По автоматной группе мне важно знать, как было осуществлено присоединение кабеля (если подсоединяли к старой алюминиевой проводке, усильте защиту примерно на 10% от расчётной. Расчёт: для напряжения 220, мощности 3,5 кВт для выпускника Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета не должен составить трудности. Если автоматную группу Вы меняете по всей квартире, то и рассчитывать её необходимо на всю потребляемую мощность.
    5 Страхование осуществляется на общих основаниях гражданского страхования. Не могу сказать, что нужно доказывать, это не в моей компетенции. И прецедентов не было, поэтому пояснить не могу. Обращайтесь на завод к специалистам, Вам всё расскажут лучше,чем я.
    6 Те параметры, которые Вас интересуют, в прилагаемом рисунке. По некоторым причинам, я убрала фамилии и другие атрибуты, но данные реальные. Число 9/10 означает, что это была ночная смена с 9 на 10 декабря.
    Но всё-таки лучше, если Вы будете обращаться по почте или телефону, тогда мы сможем соединить с нужным специалистом и Вам не придётся ждать, когда я появлюсь на форуме. Тем более, что в последнее время это нечасто.
    Протокол.jpg

    добавлено 05.03.2013 в 15:14

    Я ЗНАЮ, что это заказ. Я даже знаю, ЧЕЙ это заказ.

    Все перемены - к лучшему...
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Riddler-nn 5 марта 2013 в 15:11
    Стаж 1395 дней, отмечен 1 раз
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    « Вот именно неимеет,
    надо было изучить
    памятку
    http://punp.ru/punp.pdf »
    При чем тут памятка и мой вопрос о том, что означает каждая буква в маркировке ВВГбм-Пнг, если ГОСТ и его требования по обозначению кабельнои продукции в данном случае не применим? И что должен понять из этой маркировки и этикетки покупатель в магазине который пришел купить кабель марки ВВГ-Пнг?

    « Это закладывает
    ВНИИКП, а Вы видели их
    ТУ, чтобы увидеть что
    там прописано??»
    Не видел, как и вы как я понимаю. Но вы хотите сказать, что в них заложена такая огромная величина отклонения от номинального значения? А как они тогда сертификацию проходили?

    « зачем
    докапываться до сотых»
    0,95 вместо 1,5 это по вашему мелочи?
     
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    Холмс 5 марта 2013 в 15:11
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    «Володя, ты же в курсе, что они в ТУ завели сопротивление жилы больше, чем положено по ГОСТ на жилу токопроводящую. Зачем плодить произвол?
    Кого дурим? Или вы думаете Китай не проунькает? Он сюда на рынок придет по ВТО и завалит всех таким же дерьмом, но гораздо дешевле.Зачем рубить сук на котор...»


    Оля тут всё проще, какое Вам нужно сечение на 3 лампочки? Что? Тут и 0,75мм хватит. Хорошо беру сечение 1,5мм, в котором реально 0,95мм. Вот как должно быть, а не настаивать тупо дайте мне на три лампочки только по новому ГОСТу и именно сечение 1,5мм. Так нас точно китайцы скоро замочат

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Zadira 5 марта 2013 в 15:14
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Но ведь Вы же должны понять, что не сгорите улыбка»
    Вот я бы так не сказали ни разу, и вам не рекомендую, Володя, лампочки не при чем!!!! Что вы нагрузку смотрите, в момент КЗ-а такое с лампочками проиходит, и на розетках и на выключателях КЗ происходит, это все проводка, (по любому на кабельшиков грешить будут, зачем нам это? надоело уже), токи те ещё потекут, а это лоджия, а если она неотапливаемая?
    Нарвались на граммотного человека и сразу стали в заказухе подозревать, аж смешно!!! Я на стороне покупателя в этом случае. На минуточку с рабочего премию снимают за брак, потому что у него нештатно сечение уменьшилось в процессе технологии, а тут в документе нарисовали что попало и самое интересно, гордятся этим.

    и нет среди нас первых и последних
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    Холмс 5 марта 2013 в 15:16
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    «Уважаемый Павел Владимирович!
    Нам не совсем понятно, для чего требовать ответ на форуме, если Вы его уже получили от нас официально ещё в январе. Но я готова ответить Вам и здесь, это не сложно.

    1 Если Вы не нарушаете условия эксплуатации, указанные нами (напряжение и мощность), то можете не опа...»


    Ну вот и ответ, Ваши замеры туфта, а сопротивления тут свои))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Сименс 5 марта 2013 в 15:17
    Рекомендации: 12, энергетика: 26, стаж 2792 дня, отмечен 98 раз
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    «P.S: Приобретая скажем 3Gx6mm2, 0.6/1kW, XLPE/SWA/PVC Вы тоже будете пытаться привязать его к нашим ГОСТам и удивляться его конструктиву?!!»

    Абсолютно верно, лучше примера, пожалуй, и не привести.
     
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    Сименс 5 марта 2013 в 15:19
    Рекомендации: 12, энергетика: 26, стаж 2792 дня, отмечен 98 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Оля тут всё проще, какое Вам нужно сечение на 3 лампочки? Что? Тут и 0,75мм хватит. Хорошо беру сечение 1,5мм, в котором реально 0,95мм. Вот как должно быть, а не настаивать тупо дайте мне на три лампочки только по новому ГОСТу и именно сечение 1,5мм. Так нас точно китайцы скоро замочат»

    Китайцы не замочат, если будут единые правила для всех.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 5 марта 2013 в 15:23
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    [/q] 0,95 вместо 1,5 это по вашему мелочи?[/Q]

    Опять припёрлись к 1,5мм, да и там вообще не 0,95мм, а 1,1мм, а это большая разница)))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 5 марта 2013 в 15:24
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Уважаемый Павел Владимирович!
    Нам не совсем понятно, для чего требовать ответ на форуме, если Вы его уже получили от нас официально ещё в январе. Но я готова ответить Вам и здесь, это не сложно.

    1 Если Вы не нарушаете условия эксплуатации, указанные нами (напряжение и мощность), то можете не опа...»


    Ну тогда бы и сказала уж по честному, а то они себя вона как ведут

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Ланжери 5 марта 2013 в 15:28
    Рекомендации: 1, энергетика: 41, стаж 2639 дней, отмечен 134 раза
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    Мараться неохота. Те, кто не маркирует своё гуано и прикрывается ГОСТами. Только я делаю профессионально и фишку знаю, как изоляцию сделать, чтобы она не коротнула и не расплавилась в нужный момент, а ТОВАРИЩЧИ кипятком писают и рекламу мне создают.

    добавлено 05.03.2013 в 15:32

    Я так хочу.... Чтобы ветка не кончалась.... Чтоб реклама продолжалась... Врагам назло....

    добавлено 05.03.2013 в 15:33

    Это у меня такая песенка на мотив А.Пугачёвой "Лето".

    Все перемены - к лучшему...
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    Холмс 5 марта 2013 в 15:29
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
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    «Китайцы не замочат, если будут единые правила для всех.»


    Уже замочили, на RG - 70% рынка закрывают

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Холмс 5 марта 2013 в 15:35
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Я так хочу.... Чтобы ветка не кончалась.... Чтоб реклама продолжалась... »


    Ты лучше фотки нормально вставляй, а то всю голову свернул)))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Ланжери 5 марта 2013 в 15:41
    Рекомендации: 1, энергетика: 41, стаж 2639 дней, отмечен 134 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Ты лучше фотки нормально вставляй, а то всю голову свернул)))»

    Монитор переверни.... Отстань от нетрезвой женщины....

    Все перемены - к лучшему...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 5 марта 2013 в 15:43
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Вот я бы так не сказали ни разу, и вам не рекомендую, Володя, лампочки не при чем!!!! Что вы нагрузку смотрите, в момент КЗ-а такое с лампочками проиходит, и на розетках и на выключателях КЗ происходит, это все проводка, (по любому на кабельшиков грешить будут, зачем нам это? надоело уже), ток...»


    Оля ну вот скажи прямо, 1,00мм на освещение хватит или не хватит? Только давай без воды))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    ЮрийА 5 марта 2013 в 15:48
    Рекомендации: 4, энергетика: 63, стаж 4285 дней, отмечен 183 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Монитор переверни.... Отстань от нетрезвой женщины....»

    Ай, Лен, молодец ржач ржач ржач одобрение

    красота спасет кабельный мир )
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    Ого 5 марта 2013 в 15:49


    PR ... форумчане! не удлиняйте рекламную паузу!
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 5 марта 2013 в 15:53
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2764 дня, отмечен 756 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Монитор переверни.... Отстань от нетрезвой женщины....»


    Много не принимай...))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Zam-Ok 5 марта 2013 в 16:10
    Энергетика: 20, стаж 1942 дня, отмечен 5 раз
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    «Оля ну вот скажи прямо, 1,00мм на освещение хватит или не хватит? Только давай без воды))»


    Да эта больная тема!
    Так как при разработке "пожаробезопасных ГОСТов" как то "случайно" забыли о политике энергосбережения,
    и строителю, для подключения двух энергосберегающих ламп в туалете в 25Вт (я уже молчу про использование светодиодов) предлагается использовать ВВГ-Пнг 2х1,5 с толщиной оболочки, "выдерживающей удар кувалды" и подкючение чайника...
    Поэтому, спрос на рынке на проводку с заниженным сечение был, есть и будет есть!!!



    добавлено 05.03.2013 в 16:29

    не туда((
     
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    Zadira 5 марта 2013 в 16:22
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Уважаемый Павел Владимирович!
    Нам не совсем понятно, для чего требовать ответ на форуме, если Вы его уже получили от нас официально ещё в январе. Но я готова ответить Вам и здесь, это не сложно.

    1 Если Вы не нарушаете условия эксплуатации, указанные нами (напряжение и мощность), то можете не опа...»

    Вы на условия эксплуатации которые сами придумали напрасно ссылаетесь. Вы про какую мощность все время пишите?
    Ланжери, вы нарушате все возможные правила:
    - ваша жила не соответсвут заявленым сечениям и это факт, который доказан, вы обманываете потребителя, ваш провод, вместо того, чтобы освещать простанство греет его за счет денег потребителя (греет, греет , а в момент включения и выключения, т.е. при преходных процессах так просто жрет эту электроэнергию);
    - вы ведёте не честную конкурентную борьбу, поэтому Вероятно и правильно, что получли заказчика;
    - вы не владеете разработкой изделий и за это надо нести наказание, ошибаетесь, если думаете, что в своих ту можно писать что угодно, за это можно и сертификатов качества лишиться, причем всех сразу.
    При этом вы же знали, что стандарт нарушаете и делали это преднамерено, но если вы думаете, что вы тут вне конкуренции, то ох как ошибаетесь, есть способ борьбы с говнокабелем продажей неговнокабеля, возможно у кого-то возник соблазн поступить так-же, как вы, а возможно воспользовавшись вашим приличным косяком кто-то поступит по другому. Потому что мизер ловленный, да еще как ловленный;
    - испытательное напряжение для КИ на напрряжение 220 В должно быть равным 1500 В, а по вашему протоколу только 1000, так отсюда и вопрос потребителя, если с жилой такое, то что же с изоляцтией, а не сгорю ли я! И почему не как у всех изоляция испытывается напряжением 1000 В, а 1,5 тыс?
    - ваша жила по сопротивлению не соответсвует ГОСТ 22483;
    - с неопытностью правоприменительной практики только некоторые люди, но все-таки смогли использовать запись о преследовании несоблюдения стандартов ООООООООООЧЕНЬ выгодно для себя, так эти записи не были анулированы енапрямую, а самое главное, вы создали приятные условия для отжатия предприятия.
    Наверно потому и заказчик появился.
    Провод вы назвали бытовым и монтажным, но на то и на другое есть стандарты, которым ваш "якобы кабель" тоже не соотвествует!

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    Zadira 5 марта 2013 в 16:25
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Мараться неохота. Те, кто не маркирует своё гуано и прикрывается ГОСТами. Только я делаю профессионально и фишку знаю, как изоляцию сделать, чтобы она не коротнула и не расплавилась в нужный момент, а ТОВАРИЩЧИ кипятком писают и рекламу мне создают.добавлено 05.03.2013 в 15:32Я та&...»
    а есть разница чем мараться?

    добавлено 05.03.2013 в 17:02

    Лен, вы свое гауно отмаркировали как 1,5 и нарисовали сопротивление 16,7 вместо положенных 1,4 и это повод для гордости? Вы напряжение испытательное нарисовали в ТУ 1000 в вместо 1500 в и этим тоже гордитесь?
    Рабская психология - обдурить кого либо. У людей свободных и гордых есть чувство собственного достоинства, которое им не позволяет кого-то обманывать, потому что нет для них позора сташнее, чем уличение во лжи.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 5 марта 2013 в 16:30
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2758 дней, отмечен 476 раз
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    «Абсолютно верно, лучше примера, пожалуй, и не привести.»
    А вы купите и удивитесь, что там сечение обеспечивает то же сопротивление, что наш ГОСТ на токопроводящую жилу! Уверяю вас, та же цифра до и после запятой.

    и нет среди нас первых и последних

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