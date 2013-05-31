Измерение иаметра стренги

Заказывайте дорны через 0,1 мм. Все равно пригодятся..со временем уже практическим путем выберете необходимый для каждого сечения. Как правильно заметили форумчане, при дикой скрутке очень много факторов, которые порой невозможно учесть. Плюс еще варить когда будете, место сварки будет чуть больше диаметра тпж. Какие проблемы с заправкой 0,5 сечения.. у нас стоят рядом с экструдерами лудилки с оловом..жилу туда и голицей сразу излишки олова снять

добавлено 04.06.2013 в 14:28

так же видел некоторые использует при заправке медные трубочки с продольным разрезом, сначала ее вставляют в головку и через трубочку вставляют гибкую жилу в дорн.