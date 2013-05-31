Измерение иаметра стренги

а)Фактический диаметр по стренге практически нельзя померить с высокой точностью, поэтому по любому берите расчетное значение при разработке инструмента, там ведь еще и технологические неприятности могут быть - обрыв в дорне это гемор, вы измерите одну реализацию жилы, а следующая будет другая и под другой диаметр будете точить инструмент, или за бугром заказывать?
Привожу пример: стренга 19х19х0,08 =3,92мм это максимальный, минимальный 19х19х0,078 =3,82мм - это минимальный, если речь вообще о стренге. Да в принципе любая жила, инструмент должен рассчитываться из фактических допусков на проволоку и от максимума, зазор плюс 2-3% от номинала должен удовлетворить.
б) заправляют на иглу с продольной проточкой вводят со стороны выхода матрицы и "вовлекают" жилу в матрицу
Заказывайте дорны через 0,1 мм. Все равно пригодятся..со временем уже практическим путем выберете необходимый для каждого сечения. Как правильно заметили форумчане, при дикой скрутке очень много факторов, которые порой невозможно учесть. Плюс еще варить когда будете, место сварки будет чуть больше диаметра тпж. Какие проблемы с заправкой 0,5 сечения.. у нас стоят рядом с экструдерами лудилки с оловом..жилу туда и голицей сразу излишки олова снять
добавлено 04.06.2013 в 14:28
так же видел некоторые использует при заправке медные трубочки с продольным разрезом, сначала ее вставляют в головку и через трубочку вставляют гибкую жилу в дорн.