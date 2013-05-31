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Измерение иаметра стренги

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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Letchik_KA 31 мая 2013 в 14:39
    Стаж 1624 дня, отмечен 1 раз
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    Доброго времени суток!

    Интересует, как можно наиболее точно измерить фактический диаметр стренги при дикой скрутке...
    Данные необходимы, чтобы подобрать оптимальный инструмент.

    Головка, увы, жесткоцентрируемая, поэтому в данном случае,
    дорн хотелось бы подобрать максимально точно (чтобы центровка не гуляла)!

    Так же периодически возникают проблемы при заправке гибких жил 0,5 мм2 в дорн...


    Может ли кто-нибудь помочь в данной ситуации?

    Letchik89
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    ЧивоКасур 31 мая 2013 в 15:55
    Рекомендации: 1, энергетика: 22, стаж 2545 дней, отмечен 51 раз
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    mbk 31 мая 2013 в 20:14
    Рекомендации: 1, энергетика: 52, стаж 2642 дня, отмечен 41 раз
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    А возьми и наложи изоляцию на жилу, а затем сними изоляцию и по срезу изоляции на микроскопе точно определишь диаметр по скрутке. Придется конечно потратится, но диаметр будешь знать точно
     
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    Zadira 3 июня 2013 в 10:09
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2769 дней, отмечен 476 раз
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    а)Фактический диаметр по стренге практически нельзя померить с высокой точностью, поэтому по любому берите расчетное значение при разработке инструмента, там ведь еще и технологические неприятности могут быть - обрыв в дорне это гемор, вы измерите одну реализацию жилы, а следующая будет другая и под другой диаметр будете точить инструмент, или за бугром заказывать?
    Привожу пример: стренга 19х19х0,08 =3,92мм это максимальный, минимальный 19х19х0,078 =3,82мм - это минимальный, если речь вообще о стренге. Да в принципе любая жила, инструмент должен рассчитываться из фактических допусков на проволоку и от максимума, зазор плюс 2-3% от номинала должен удовлетворить.
    б) заправляют на иглу с продольной проточкой вводят со стороны выхода матрицы и "вовлекают" жилу в матрицу

    и нет среди нас первых и последних
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    Ланжери 3 июня 2013 в 10:36
    Рекомендации: 1, энергетика: 41, стаж 2650 дней, отмечен 134 раза
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    Только по калибрам "проход-непроход", но это тоже неточно.

    Все перемены - к лучшему...
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    Lyhokind 4 июня 2013 в 14:07
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3701 день, отмечен 144 раза
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    Лучше вместо калибра сразу дорном, калибр имеет другие углы захода, а дорн может закусывать.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 4 июня 2013 в 14:27
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2391 день, отмечен 247 раз
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    Заказывайте дорны через 0,1 мм. Все равно пригодятся..со временем уже практическим путем выберете необходимый для каждого сечения. Как правильно заметили форумчане, при дикой скрутке очень много факторов, которые порой невозможно учесть. Плюс еще варить когда будете, место сварки будет чуть больше диаметра тпж. Какие проблемы с заправкой 0,5 сечения.. у нас стоят рядом с экструдерами лудилки с оловом..жилу туда и голицей сразу излишки олова снять подмигивание

    добавлено 04.06.2013 в 14:28

    так же видел некоторые использует при заправке медные трубочки с продольным разрезом, сначала ее вставляют в головку и через трубочку вставляют гибкую жилу в дорн.
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Letchik_KA 21 июня 2013 в 12:12
    Стаж 1624 дня, отмечен 1 раз
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    спасибо всем за помощь!
    Кое-какие идеи очень пригодились!

    будем пытаться!

    Letchik89
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    GregoryTor Сегодня, в 12:13


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