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Состав ПВХ пластиката.

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    Fridgerio 23 июля 2013 в 11:20
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2472 дня, отмечен 247 раз
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    Добрый день коллеги. Где можно посмотреть примерный процентный состав различных марок ПВХ пластиката. Т.е. сколько ПВХ смолы, пластификатора и т.д. Спасибо
     
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    Холмс 23 июля 2013 в 12:36
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2856 дней, отмечен 760 раз
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    Помоему выход один, берёшь бухла и ищешь начальника цеха по производству ПВХ - будет самый точный ответ))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Fridgerio 23 июля 2013 в 12:41
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2472 дня, отмечен 247 раз
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    Написал НикПВХ сообщение, может он поможет подмигивание
     
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    Холмс 23 июля 2013 в 12:49
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2856 дней, отмечен 760 раз
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    Он теоретик, хотя в общем должен знать)

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Fridgerio 23 июля 2013 в 13:20
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2472 дня, отмечен 247 раз
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    «Он теоретик, хотя в общем должен знать)»
    Любая практика опирается на теорию, а уж он как разработчик различных рецептур ПВХ должен знать этот вопрос как никто другой подмигивание
     
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    Subs 23 июля 2013 в 15:05
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    общая информация
    http://www.altasiding.ru/vseopvx.html

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Subs 23 июля 2013 в 15:10
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    в темах по LTx можно посмотреть патенты, которые бюрократ выкладывал, там состав пластиката в % указан

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    НикПВХ 26 июля 2013 в 21:03
    Рекомендации: 4, энергетика: 31, стаж 1563 дня, отмечен 7 раз
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    Немного проспал. Марок много. Соотношения различаются.Какие марки? Постараюсь ответить. Такая информация не секретна. Н.В.Г.
     
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    Fridgerio 29 июля 2013 в 08:45
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2472 дня, отмечен 247 раз
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    Если можно самые ходовые: изоляционный - И40-13 А, рец 8/2
    шланговый - О-40 рец ОМ-40
    ППО 30-35
     
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    Lyhokind 29 июля 2013 в 09:53
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3782 дня, отмечен 144 раза
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    Я бы себе тоже участок по изготовлению ПВХ открыл.
    Саша, а сколько участок дает снижение себестоимости в кабеле, в среднем?

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Subs 29 июля 2013 в 10:17
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    «Немного проспал. Марок много. Соотношения различаются.Какие марки? Постараюсь ответить. Такая информация не секретна. Н.В.Г.»

    есть ли информация по
    ИН-30М

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Lyhokind 29 июля 2013 в 11:12
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3782 дня, отмечен 144 раза
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    Сырье для изготовления 1 тонны пластиката ПВХ И40-13А рецептуры 8/2
    Вид сырья Ед. изм. Кол-во
    Смола ПВХ С-7059М кг 645,8
    ДОФ кг 335,8
    ТОСС кг 38,7
    Стеарат кальция кг 4,5
    Аэросил А-175 кг 3,3
    Двуокись титана кг 1,3
    Дифенилпропан кг 0,6

    добавлено 29.07.2013 в 11:12

    Плотность 1,28-1,32 г/см3

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Камит 29 июля 2013 в 12:48
    Энергетика: 19, стаж 2100 дней, отмечен 1 раз
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    Да уж грамотный технолог по ПВХ и экструзии на вес золота.
    Кстати, мы тоже химика-технолога ПВХ ищем, который бы смог организовать производство с нуля, зарплата достойная тел. (4862) 44-24-51 доб.228. sd_inspector@orelkabel.ru

    Камит
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    Subs 29 июля 2013 в 14:19
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    «Сырье для изготовления 1 тонны пластиката ПВХ И40-13А рецептуры 8/2
    Вид сырья Ед. изм. Кол-во
    Смола ПВХ С-7059М кг 645,8
    ДОФ кг 335,8
    ТОСС кг 38,7
    Стеарат кальция кг 4,5
    Аэросил А-175 кг 3,3
    Двуокись титана кг 1,3
    Дифенилпропан ...»


    на моем калькуляторе, если все сложить 1030 кг получается.
    у Вас какая модель?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Lyhokind 29 июля 2013 в 16:07
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3782 дня, отмечен 144 раза
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    «на моем калькуляторе, если все сложить 1030 кг получается.
    у Вас какая модель?»



    Думаю, что бы получить на выходе 1т ПВХ пластиката сумма всех компонентов на входе должна быть больше, на величину отходов и потерь.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    НикПВХ 29 июля 2013 в 19:36
    Рекомендации: 4, энергетика: 31, стаж 1563 дня, отмечен 7 раз
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    И40-13А, рец.8/2, %: ПВХ-65,8, ДОФ-30,2, Остальное - 4,0.
    ОМ-40, % ПВХ-43,7, ДОФ-31,4, Остальное - 24,9.
    ППО 30-35, % ПВХ44,2, Пластификатор - 22,6, остальное - 33,2.
    ППИ-30НМ, % ПВХ 49,5, пластификатор - 22,1, Остальное - 28,4..
    ППО -30НМ, % ПВХ - 39,1, пластификатор 21,5, Остальное 39,4.
     
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    Subs 30 июля 2013 в 08:07
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    «И40-13А, рец.8/2, %: ПВХ-65,8, ДОФ-30,2, Остальное - 4,0.
    ОМ-40, % ПВХ-43,7, ДОФ-31,4, Остальное - 24,9.
    ППО 30-35, % ПВХ44,2, Пластификатор - 22,6, остальное - 33,2.
    ППИ-30НМ, % ПВХ 49,5, пластификатор - 22,1, Остальное - 28,4..
    ППО -30НМ, % ПВХ - 39,1, пластификатор 21,5, Остальное 39,4.»

    а состав остального можно расписать?
    по ИН-30М есть информация?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Fridgerio 30 июля 2013 в 08:28
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2472 дня, отмечен 247 раз
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    одобрение
    «И40-13А, рец.8/2, %: ПВХ-65,8, ДОФ-30,2, Остальное - 4,0.
    ОМ-40, % ПВХ-43,7, ДОФ-31,4, Остальное - 24,9.
    ППО 30-35, % ПВХ44,2, Пластификатор - 22,6, остальное - 33,2.
    ППИ-30НМ, % ПВХ 49,5, пластификатор - 22,1, Остальное - 28,4..
    ППО -30НМ, % ПВХ - 39,1, пластификатор 21,5, Остальное 39,4.»
    Большое спасибо
     
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    Lyhokind 1 августа 2013 в 12:06
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3782 дня, отмечен 144 раза
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    Что такое ИН-30М?

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Subs 1 августа 2013 в 12:20
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    «Что такое ИН-30М?»

    правильно ИН-М30,
    Можно использовать для оболочки.
    Вы из чего оболочку изготавливаете?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Fridgerio 1 августа 2013 в 12:30
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2472 дня, отмечен 247 раз
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    Из ПВХ пластиката в основном О-40 рец ОМ-40, ППО, НГП..к сожалению никак не могу дождаться от Вас ответа на на личное сообщение огорчение
     
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    Subs 1 августа 2013 в 12:41
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    «Из ПВХ пластиката в основном О-40 рец ОМ-40, ППО, НГП..к сожалению никак не могу дождаться от Вас ответа на на личное сообщение огорчение»

    по сообщению, я с ГОСТом не знаком, а тщательно проанализировать, чтобы оветить на вопрос, пока нет времени, надеюсь, что на выходных немного будет.

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Fridgerio 1 августа 2013 в 12:49
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2472 дня, отмечен 247 раз
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    «по сообщению, я с ГОСТом не знаком, а тщательно проанализировать, чтобы оветить на вопрос, пока нет времени, надеюсь, что на выходных немного будет.»
    Спасибо
     
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    Lyhokind 1 августа 2013 в 13:40
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3782 дня, отмечен 144 раза
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    Оболочку из О-40.
    Повторю свой вопрос, кстати, как Вы его написали, так я его и спрашиваю, так что же такое ИН-М30?

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Subs 1 августа 2013 в 13:44
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    «Оболочку из О-40.
    Повторю свой вопрос, кстати, как Вы его написали, так я его и спрашиваю, так что же такое ИН-М30?»

    ИН-М30 -это обозначение марки пластиката поливинилхлоридного.

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Subs 1 августа 2013 в 13:47
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2445 дней, отмечен 32 раза
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    Гранулированный ПВХ пластикат Элигран марок ИН-МЗО и ОН-М40 предназначен для изготовления изоляции и оболочки кабелей, NYM, соответствующих требованиям DIN VDE 0250 ч. 204.
    Показатели качества пластиката аналогичны DIN VDE 0207: -ИН-МЗОдля марокYl 1, - ОН-М40 для марки YM 2.
    Пластикат выпускается неокрашенным.
    Температурный диапазон эксплуатации от + 70° С до -25" С.
    Имеется Гигиеническое заключение

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Lyhokind 1 августа 2013 в 14:14
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3782 дня, отмечен 144 раза
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    Благодарю. NYM не занимаемся и с такими марками как то не сталкивался.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Zadira 12 августа 2013 в 02:08
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2850 дней, отмечен 478 раз
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    «Благодарю. NYM не занимаемся и с такими марками как то не сталкивался.»
    по поводу рекомендуемых марок кабелей это рекламный ход, можно и любые другие изделия делать, которые пройдут по требованиям.

    и нет среди нас первых и последних
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    Эльнара 23 апреля 2015 в 12:47


    Здравствуйте.Я очень и очень прошу всех.Пожалуйста помогите мне.Я инженер технолог.Можете ли написать мне рецептуру кабельных пластикатов разных марок(НГП 30-32, ОМ 20-12, И 40-14, О-40 р ОМ-40, ЗМ,И 40-13 А рец 8/2, Лоугсран ППИ 30-30, Лоусгран ППВ 28, Лоусгран ППО 30-35.) Пожалуста если кто то знает напишите.Жду ответов.Заранее спасибо.
     
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    Zadira 23 апреля 2015 в 20:07
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2850 дней, отмечен 478 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Здравствуйте.Я очень и очень прошу всех.Пожалуйста помогите мне.Я инженер технолог.Можете ли написать мне рецептуру кабельных пластикатов разных марок(НГП 30-32, ОМ 20-12, И 40-14, О-40 р ОМ-40, ЗМ,И 40-13 А рец 8/2, Лоугсран ППИ 30-30, Лоусгран ППВ 28, Лоусгран ППО 30-35.) Пожалуста если кто то зна...»
    Лоусгран - есть патенты, там есть рецептуры

    и нет среди нас первых и последних
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    Эльнара 24 апреля 2015 в 06:56


    у меня нет патента Лоусгран. не могу найти. Откуда я могу найти? В интернете искала, не нашла.Можете подсказать?Помочь?
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    НикПВХ 25 апреля 2015 в 18:35
    Рекомендации: 4, энергетика: 31, стаж 1563 дня, отмечен 7 раз
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    Этот вопрос стоит от 50 до 500 тысяч рублей, да и то не по всем рецептурам.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    НикПВХ 27 апреля 2015 в 18:32
    Рекомендации: 4, энергетика: 31, стаж 1563 дня, отмечен 7 раз
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    ЭЛЬНАРА! Я ПРОШУ МЕНЯ ПРОСТИТЬ ЗА РЕЗКИЙ ОТВЕТ. Слишком больших объёмов работ и соответствующих знаний требуют разработки кабельных, очевидно, и не только кабельных, ПВХ пластикатов, к которым относятся запрашиваемые Вами марки ( не попадалась только марка 3М). Кабельные ПВХ пластикаты в стране изготавливают примерно 25 заводов и практически все производят наиболее массовые рецептуры марок ОМ-40 и И40-13А или их модификации. Состав рецептур всегда был закрытым. ПВХ пластикаты марок НГП 30-32 и НГП 40-32 (есть и такая марка) и её можно добавить к Вашему перечню, относятся к категории не распространяющие горение. Здесь значительно меньше заводов и это опять ноу-хау. Перечисленные ПВХ пластикаты Лоусгран - фирменное название ООО "Полимер Пластик", г . Харьков и состав - их владение. Есть патенты на похожие рецептуры, но они составляются таким образом, что их практически невозможно воспроизвести с оптимальным набором характеристик. Судя по вашему запросу вполне возможно, что Вас интересуют не рецептуры, а что-то другое. В этом случае вопрос надо более точно сформулировать.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    бБЮРОКРАТ 28 апреля 2015 в 16:47
    Рекомендации: 8, энергетика: 48, стаж 4357 дней, отмечен 361 раз
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    Не пытаясь претендовать на право обладания истиной в последней инстанции, тем не менее, могу утверждать, что для анонимного подателя запроса было бы крайне наивно ожидать от специалистов бескорыстной помощи в вопросах, составляющих их хлеб насущный.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    НикПВХ 29 апреля 2015 в 22:20
    Рекомендации: 4, энергетика: 31, стаж 1563 дня, отмечен 7 раз
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    И я о том же. Конечно, рецептуры ОМ-40 и И 40-13А какими то путями разъехались на более, чем на 20 химических заводов, но их история с 60-х, 70-х годов.
     
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    Эльнара 1 мая 2015 в 15:05


    Не стоит извиняться. Я вас поняла. Спасибо за информацию.
     
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    pvc-rus Сегодня, в 09:10
    Стаж 0 дней
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    Всем добрый день! У меня есть массовые части рецептур ОМ-40, НГП 30-32, НГП 40-32, 8/2, ОН-М40, ИН-М30, B-60F, B-70F, ППИ 30-30, ППО 30-35, ППВ-28 и др. Все рецептуры отработаны.
    Пишите, по цене договоримся, pvc-rus@yandex.ru
     

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