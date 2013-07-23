Состав ПВХ пластиката.

«Благодарю. NYM не занимаемся и с такими марками как то не сталкивался.»

и нет среди нас первых и последних

ответить Эльнара 23 апреля 2015 в 12:47 Эльнара 23 апреля 2015 в 12:47



Здравствуйте.Я очень и очень прошу всех.Пожалуйста помогите мне.Я инженер технолог.Можете ли написать мне рецептуру кабельных пластикатов разных марок(НГП 30-32, ОМ 20-12, И 40-14, О-40 р ОМ-40, ЗМ,И 40-13 А рец 8/2, Лоугсран ППИ 30-30, Лоусгран ППВ 28, Лоусгран ППО 30-35.) Пожалуста если кто то знает напишите.Жду ответов.Заранее спасибо.

по поводу рекомендуемых марок кабелей это рекламный ход, можно и любые другие изделия делать, которые пройдут по требованиям.