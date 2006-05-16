Цены на ПВХ (гранулы и порошок)

«Здравствуйте, интересует ПВХ сырьё и все химические добавки для изготовления готового изделия (комплектующих для натяжных потолков багет, горпун, вставка),а так же условия закупки и дальнейшего сотрудничества»

Мы производим пвх гранулу для гарпуна и вставки из первичного сырья,твердость по Шору 92ед., также и производим и гарпун из вторички и первички и багет ПВХ для натяжных потолков,находимся в Ростове-на-Дону,т 89034065343 (whatsapp)