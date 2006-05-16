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Цены на ПВХ (гранулы и порошок)

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    LEXX 16 мая 2006 в 10:48
    Стаж 3929 дней, отмечен 1 раз
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    Хотелось бы узнать цены на ПВХ (гранулы и порошок) российских производителей и иностранных! Важно узнать сами цены и по возможности ссылки на сайты производителей!
    Заранее спасибо
     
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    бБЮРОКРАТ 16 мая 2006 в 21:23
    Рекомендации: 8, энергетика: 48, стаж 4278 дней, отмечен 361 раз
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    А что на Оптэне этого не знают, или LEXX с Оптэном не имеет ничего общего?
     
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    LEXX 17 мая 2006 в 10:28
    Стаж 3929 дней, отмечен 1 раз
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    мне не только те нужны которые тута у нас есть ! мне вообще надо узнать цены по которым в россии можно закупать ПВХ как импортный так и российский! Ты можеш ориентиры по ценам дать?
    а воть и ещё цену вторички(желательно дроблёной!)?
     
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    Алексанндр 16 июня 2006 в 12:10


    ПВХ порошок эмульсионного производства "Словенил"
     
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    Галицкий Евгений Валегьевич 24 августа 2006 в 16:10


    Сообщите цены на ПВХ (гранулы и порошок)
     
  • ответить     
    прокоп 3 октября 2006 в 13:52


    Какова цена на пвх гранулу м6358с
     
  • ответить     
    дима 5 апреля 2007 в 20:24


    тык дым тык дым
     
  • ответить     
    Набиев Рустам 19 сентября 2007 в 11:01


    Куплю ПВХ гранулы (мягкий) для изготовления оконных уплотнителей.
     
  • ответить     
    Владимир 30 декабря 2008 в 10:31


    Сообщите, пожалуйста, цену на ПВХ в гранулах
     
  • ответить     
    Ualikhan 9 января 2009 в 09:58


    Цены ПВХ в гранулах на сегоднешний день и каковы скидки на большой обьем?
     
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    Даулет 9 апреля 2009 в 16:14


    Здравствуйте!

    Меня интересует ПВХ порошок в кол-ве 20 тн. на Казахстан.

    Просим дать ответ о возможности отгрузки.

    Так же просим дать цены.
    С уважением,

    Беков Даулет

    ТОО «Химтехнотрейд»

    г.Алматы, Казахстан

    Тел: +7 (727) 333-60-98, 264-08-00

    Факс: +7 (727) 262-72-70

    Моб: +7 700 478 16 75
     
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    Taner BOSTANCI 9 ноября 2010 в 23:57


    Уважаемые господин

    Пожалуйста, смотрите на нашем сайте, (коррекция модератора)

    мы являемся производителем ПВХ гранулы в Стамбуле, и в основном мы экспортируем нашу гранул в Украине, Грузии, Узбекистана, России, Беларуси. Я уверен, мы можем также работы Вашей компании

    Мы поставляем из Стамбула в порт Одесса, Херсон, Скадовск, Севастополь горшки в Украине и Новороссийска порт России.

    С уважением,
    Taner BOSTANCI
     
  • ответить     
    Мушег 13 декабря 2010 в 16:32


    Прощу дать комереское предложение на покупку ПВХ порошок для оконных профилей 20тонн,Ереван
     
  • ответить     
    Мушег 13 декабря 2010 в 16:33


    Прощу дать комереское предложение на покупку ПВХ порошок для оконных профилей 20тонн,Ереван
     
  • ответить     
    Vitaliy Markovi4 14 декабря 2010 в 09:46


    Предлагаем Пластикат ПВХ из города Киров ОНМ-40 51,50 руб без НДС, 60,77 с НДС, так же производим все остальные виды ПВХ пластиката, и ПВХ заполнитель для кабеля Д5 36руб без НДС, 42,48 с НДС. ОАО "Искож", тел. 8(8332)36-49-28 Виталий. Ждем звонков и заявок!
     
  • ответить     
    Геворг 21 февраля 2011 в 21:56


    ьочу узнать цену ПВХ порошка
     
  • ответить     
    Наталья 1 марта 2011 в 11:08


    Какая марка интересует?, какой объем? Пишите на электронку natali030688@mail.ru
     
  • ответить     
    Arman 18 июля 2011 в 17:39


    Taner Bostanci zdravstvuyte kak mne vas nayti esli ktoto znaet vash nomer pojaluysto pust podskajet . ili esli vi smojete napisat vash nomer ofisa ili mobilki mne ne obxodimo svami pogovorit xochu svami porobotac / mne interesuyet P.V.X 25-30 tonnn/ do porta Poti. moy nomer +995598945001
     
  • ответить     
    Максим 29 сентября 2011 в 11:41


    Продам ПВХ гранулы www.artmakc.ru
     
  • ответить     
    Вазген 12 ноября 2013 в 06:44


    Фирма "Саянскхимпласт" Иркутская область
    Продадим пвх порошок, любой марки, в любом объеме. Очень высокое качество, выпускаем 41% от всего российского производства Пвх. Телефон для справки 8-902-542-1112 Доставка в любую точку России и стран снг.
     
  • ответить     
    Вазген 12 ноября 2013 в 06:45


    Цена формируется из учета доставки в отдельный регион.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 12 ноября 2013 в 10:05
    Рекомендации: 1, энергетика: 31, стаж 2366 дней, отмечен 32 раза
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    Куплю ПВХ ОН-40М или аналоги

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Medet 15 декабря 2013 в 08:28


    Продажа Гранула от производителя город Алматы
     
  • ответить     
    юрий 4 апреля 2014 в 21:32


    предлогаем порошок жёсткой плёнки пвх конт.тел.9063650804
     
  • ответить     
    Эрик 27 мая 2014 в 13:20


    Здравствуйте!
    Меня зовут Эрик,Я руководитель компании "Cosmo-Plast" в Кыргызстане. В настоящее время мы запускаем экструзиционную линию по выпуску ПВХ профиля,гарпуна и вставки для (НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА).Нас интересует ПВХ сырьё и все химические добавки для изготовления готового изделия,а так же условия закупки и прайс лист.Планируемый первый пробный закуп 2-3 тонны,в последующем 40-50т. и выше!И возможно ли у вас узнать формулу пропорций всех добавок, в случае нашего дальнейшего сотрудничества?
    С Уважением,
    Эрик Полотбекович

    cosmo-plast@mail.ru
     
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    Артур Альбертович 19 февраля 2015 в 15:59


    Фирма "Саянскхимпласт" Иркутская область
    Продадим пвх порошок, любой марки, в любом объеме. Очень высокое качество, выпускаем 41% от всего российского производства Пвх. Телефон для справки 8-902-542-1112 Доставка в любую точку России и стран снг.

    Здравствуйте!
    Вас беспокоит ООО"Седара" Республика Армения,Ереван.
    Наша фирма занимается производством кабельно-проводниковой продукции.Естественно употребляем большое количество гранулированного кабельного ПВХ,которое кстати также сами производим. Заинтерисованы в Вашей продукции,а конкретней суспензионного поливинилхлорида марок:СИ-67 и СИ-70.Просим предоставить нам коммерческое предложение с действующими на сегодняшний день ценами партиями до 20 тонн (в мешках по 25 кг.)
    Если нас заинтерисует Ваше предложение готовы рассмотреть вопросы по отгрузке и транспортировке.
    Надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество и ждём Вашего ответа!
    Телефон для справок:+37493767505
    С уважением Артур Альбертович.
     
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    Аскар 27 ноября 2015 в 23:21


    Нам нужно цена ПВХ порошок ...180тон каждый месяц
     
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    Тлек 10 декабря 2015 в 06:02


    «Нам нужно цена ПВХ порошок ...180тон каждый месяц»

    Добрый день!Аскар наберите меня имеем возможность поставить вам ПВХ так как являемся официальными представителями КНР
     
  • ответить     
    Тлек 10 декабря 2015 в 06:04


    +77087546061 Наберите Аскар
     
  • ответить     
    Тлек 10 декабря 2015 в 06:06


    Наша компания ТОО «АстанаХимПласт», с полной правовой ответственностью выражает свою готовность в организации партнерских отношений между нашими предприятиями, В связи, с чем просим Вас рассмотреть возможность поставки в Ваш адрес сырье ПВХ смола SG-3 SG-5 объем 5000 тн и меньше производства Yili nangang chemical engineering LTD на экспорт и на внутренний рынок


    С Уважением Тлек Куспанов,
    ТОО "АстанаХимПласт"
    Tel / Fax: +77172770965
    Mob: +77087546061
    E-mail: ahp-trade@inbox.ru
    http://www.ahp.kz/
     
  • ответить     
    Андрей 17 марта 2016 в 23:36


    Здравствуйте, интересует ПВХ сырьё и все химические добавки для изготовления готового изделия (комплектующих для натяжных потолков багет, горпун, вставка),а так же условия закупки и дальнейшего сотрудничества
     
  • ответить     
    Ольга Вчера, в 17:13


    «Здравствуйте, интересует ПВХ сырьё и все химические добавки для изготовления готового изделия (комплектующих для натяжных потолков багет, горпун, вставка),а так же условия закупки и дальнейшего сотрудничества»

    Мы производим пвх гранулу для гарпуна и вставки из первичного сырья,твердость по Шору 92ед., также и производим и гарпун из вторички и первички и багет ПВХ для натяжных потолков,находимся в Ростове-на-Дону,т 89034065343 (whatsapp)
     

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