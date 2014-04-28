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Подскажите по шитняку АПвПУ2г-нг-Hf-20

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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Raskat747 28 апреля 2014 в 11:53
    Рекомендации: 4, энергетика: 15, стаж 1870 дней, отмечен 1 раз
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    Здравствуйте! Пришла заявка от иностранцев вот на такой двадцати-киловольтовый кабель:
    АПвПУ2г-нг(B)-Hf
    Такой вообще производят у нас?

    Не пытайся изменить этот мир. Меняйся сам и мир будет меняться вместе с тобой.
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    VaciK 28 апреля 2014 в 22:50
    Энергетика: 22, стаж 2394 дня, отмечен 15 раз
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    Хм..... марка немного не так будет : что-то типа АПВВнг(А)-HF будет. Кстати у нас же есть Севкабель - позвоните туда. Они точно делают........ или тогда никто не делает......

    ася 192127586
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Knight 29 апреля 2014 в 09:35
    Энергетика: 20, стаж 1766 дней, отмечен 4 раза
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    Я бы посоветовал обратится к Ункомтеху, по моему держателем ТУ на HF на напряжение 20кВ являются они. И АПвВнг(А)-HF не равна АПвПу2г, в изначальном кабеле усиленная изоляция и двойная герметизация.

    knight
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PROk 29 апреля 2014 в 12:09
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 1062 дня, отмечен 2 раза
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    «Хм..... марка немного не так будет : что-то типа АПВВнг(А)-HF будет. Кстати у нас же есть Севкабель - позвоните туда. Они точно делают........ или тогда никто не делает......»

    Только ПВХ оболочка никак не может быть HF...
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PROk 29 апреля 2014 в 12:18
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 1062 дня, отмечен 2 раза
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    Все гораздо проще... есть A2XS(FL)H.
     
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    VaciK 29 апреля 2014 в 13:32
    Энергетика: 22, стаж 2394 дня, отмечен 15 раз
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    АПвПу2г прокладывается под землей. Там требований ни НГ ни HF быть не может. Поэтому я и предложил правильную маркировку.

    ася 192127586
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Knight 29 апреля 2014 в 16:40
    Энергетика: 20, стаж 1766 дней, отмечен 4 раза
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    Не факт, может быть смешанная прокладка земля-эстакада во первых, во вторых HF, это вероятно метро, где прокладка 2г может быть оправдана.

    knight
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    VaciK 29 апреля 2014 в 21:54
    Энергетика: 22, стаж 2394 дня, отмечен 15 раз
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    КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ АПвПу2г

    Токопроводящая жила - круглая медная или алюминиевая многопроволочная, уплотненная
    Экран по токопроводящей жиле - экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
    Изоляция жил - сшитый полиэтилен
    Экран по изоляции - экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
    Разделительный слой
    - из лент электропроводящей крепированной бумаги для кабелей марок:
    АПвП, ПвП, АПвПУ, ПвПу, АПвВ, ПвВ, АПвВнг-LS, ПвВнг-LS
    - из электропроводящей водоблокирующей ленты для кабелей марок:
    АПвПг, ПвПг, АПвПуг, АПвП2г, ПвВ2г, АПвПу2г, ПвПу2г
    Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
    Разделительный слой - две ленты крепированной бумаги или прорезиненная ткань.
    Для кабелей с индексом "г" - водоблокирующая лента
    Алюмополиэтиленовая лента - для кабелей с индексом "2г"
    Оболочка - полиэтилен для кабелей марок: ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу
    - ПВХ пластикат для кабелей марок: ПвВ, АПвВ
    - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности для кабелей марок: ПвВнг-LS, АПвВнг-LS


    Отсюда он никак не может быть и с оболочкой в ПЭ, и в тоже время чтобы это было HF. Не существует в природе !!!

    ася 192127586
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PROk 30 апреля 2014 в 07:33
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 1062 дня, отмечен 2 раза
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    Ну почему же в ПЭ оболочке? Буквой П еще и безгалогенка обозначается. Как вариант, можно считать Пу утолщенной безгалогенкой, что как раз подтверждается обозначением исполнения по пожарной опасности нг-HF. Если существует импортное обозначение A2XS(FL)H, то соответствующего ему российского, отличного от АПвПу2гнг-HF, в голову не приходит..
     
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    Гость 7 мая 2014 в 13:10


    Делали подобный кабель для иностранцев и для сколково как опытный образец. Делается по аналогии с АПвП2уг-20 только вместо ПЭ оболочки безгалогенка. Если АПвПУ2г-нг(B)-Hf то одна оболочка, если АПвПУ2г-нг(А)-Hf то под водоблок.лента+АПК ещё пром слой из безгалогенной композиции.
     
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    Илья 25 июня 2016 в 10:23


    А можно поинтересоваться вы пишите что делали... а кто мы? как связаться, есть потребность в таком кабеле
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PROk 27 июня 2016 в 09:51
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 1062 дня, отмечен 2 раза
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    Если есть потребность - звоните, можем предложить.
     
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    Артур 5 сентября 2016 в 07:29


    Столкнулся с такой же проблемой, не могу найти нигде. Кто нибудь подскажет где искать?
     
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    chuzhov_dan 5 сентября 2016 в 12:45
    Стаж 720 дней
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    Действительно, какая проблема наложить вместо полиэтиленовой оболочки усиленную безгалогенную полиолифиновую?
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PROk 5 сентября 2016 в 14:05
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 1062 дня, отмечен 2 раза
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    «Столкнулся с такой же проблемой, не могу найти нигде. Кто нибудь подскажет где искать?»

    Присылайте заявку
     
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    Мимо проходил 10 сентября 2016 в 15:22


    Как минимум в голову приходят таткабель, рыбинскэлектрокабель, ункомтех (кирскабель)... Эти точно сделают... Остальные по запросу
     
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    sokera62 27 сентября 2016 в 10:29
    Стаж 134 дня
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    «Делали подобный кабель для иностранцев и для сколково как опытный образец. Делается по аналогии с АПвП2уг-20 только вместо ПЭ оболочки безгалогенка. Если АПвПУ2г-нг(B)-Hf то одна оболочка, если АПвПУ2г-нг(А)-Hf то под водоблок.лента+АПК ещё пром слой из безгалогенной композиции.»


    Здравствуйте.

    Прошу Вас рассмотреть возможность поставки:

    АПвПу2гнг(B)-HF 1х120/70 - 20кВ - 450 м
    АПвПу2гнг(B)-HF 1х150/70 - 20кВ - 250 м
    АПвПу2гнг(B)-HF 1х185/70 - 20кВ - 300 м

    С уважением, Сокерин Андрей
    ООО «Амальгама»
    ОГРН 1086604000230, ИНН 6604020931 КПП 660401001
    Р/с 40702810324080000005 в Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Екатеринбург,
    К/с 30101810165770000446, БИК 046577446, ОКПО 85438850
    Тел/Факс: +7 (343) 385-96-74 , конт. тел. 8-908-903-6996
    a3255869@yandex.ru 3255869@mail.ru ICQ: 310448098
    Юр.адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ак.Королева, 8-178
    Адрес офиса: 620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 27/а, 2 этаж
    Карта: http://amalgama.pulscen.ru/contacts
     
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    Эльдар 22 ноября 2016 в 15:41


    АПвПУ2г(нг)(В)-HS 1х185/70мм2 экран ZTAL 20кВ а с таким кабелем сталкивался кто нибудь?
     
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    Tusk 22 ноября 2016 в 16:05
    Стаж 1539 дней
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    ZTAL - циркониево-алюминиевый сплав (zirconium aluminum alloy). В РФ известен как ТАС (термокоррозионностойкий алюминиевый сплав).
     
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    Марат Вчера, в 16:28


    Добрый день!
    А кто нибудь может дать технические характеристики АПвПу2гнг-HF(В) 1х400/120ZTAL-20? Необходимо удельное активное сопротивление и реактивное сопротивления для расчетов токов КЗ!
     

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