Подскажите по шитняку АПвПУ2г-нг-Hf-20

Ну почему же в ПЭ оболочке? Буквой П еще и безгалогенка обозначается. Как вариант, можно считать Пу утолщенной безгалогенкой, что как раз подтверждается обозначением исполнения по пожарной опасности нг-HF. Если существует импортное обозначение A2XS(FL)H, то соответствующего ему российского, отличного от АПвПу2гнг-HF, в голову не приходит..
Делали подобный кабель для иностранцев и для сколково как опытный образец. Делается по аналогии с АПвП2уг-20 только вместо ПЭ оболочки безгалогенка. Если АПвПУ2г-нг(B)-Hf то одна оболочка, если АПвПУ2г-нг(А)-Hf то под водоблок.лента+АПК ещё пром слой из безгалогенной композиции.
«Делали подобный кабель для иностранцев и для сколково как опытный образец. Делается по аналогии с АПвП2уг-20 только вместо ПЭ оболочки безгалогенка. Если АПвПУ2г-нг(B)-Hf то одна оболочка, если АПвПУ2г-нг(А)-Hf то под водоблок.лента+АПК ещё пром слой из безгалогенной композиции.»
Здравствуйте.
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки:
АПвПу2гнг(B)-HF 1х120/70 - 20кВ - 450 м
АПвПу2гнг(B)-HF 1х150/70 - 20кВ - 250 м
АПвПу2гнг(B)-HF 1х185/70 - 20кВ - 300 м
С уважением, Сокерин Андрей
ООО «Амальгама»
ОГРН 1086604000230, ИНН 6604020931 КПП 660401001
Р/с 40702810324080000005 в Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Екатеринбург,
К/с 30101810165770000446, БИК 046577446, ОКПО 85438850
Тел/Факс: +7 (343) 385-96-74 , конт. тел. 8-908-903-6996
a3255869@yandex.ru 3255869@mail.ru ICQ: 310448098
Юр.адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ак.Королева, 8-178
Адрес офиса: 620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 27/а, 2 этаж
Карта: http://amalgama.pulscen.ru/contacts