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Теория скрутки ТПЖ

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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Marat4K 15 октября 2014 в 11:21
    Энергетика: 0, стаж 884 дня, отмечен 3 раза
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    Может кто-нибудь дать ссылку с теорией скрутки, формулами для расчета?
     
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    Sergyano 15 октября 2014 в 11:42
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2658 дней, отмечен 237 раз
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    http://www.proelectro2.ru/info/id_11

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Sergyano 15 октября 2014 в 11:43
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2658 дней, отмечен 237 раз
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    http://www.proelectro.ru/lib/kabel/

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 11:48
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 15 октября 2014 в 12:09
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2823 дня, отмечен 757 раз
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    Вы бы уточнили, что хотите делать, а то Вам тут уже и скрутку ТПЖ и общую дали. А там столько нюансов вау
    Какой класс жилы? До какого сечения? На чём крутить будете?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 12:24
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования.

    Теория - это хорошо, а практика еще лучше.

    Equipment for cable industry
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 12:33
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    «Вы бы уточнили, что хотите делать, а то Вам тут уже и скрутку ТПЖ и общую дали. А там столько нюансов вау
    Какой класс жилы? До какого сечения? На чём крутить будете?»


    Соглашусь. рекомендую Все зависит от парка волочильного оборудования и крутильных машин.

    Equipment for cable industry
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 12:38
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    Ориентировочные конструкции для 5-го класса жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов и шнуров.
    Конструкции.jpg

    Equipment for cable industry
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 15 октября 2014 в 12:54
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2817 дней, отмечен 477 раз
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    «Ориентировочные конструкции для 5-го класса жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов и шнуров.
    [картинка]»
    хорошие картинки

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 12:59
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    «хорошие картинки»

    Это для наглядности.

    Equipment for cable industry
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 15 октября 2014 в 13:02
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2823 дня, отмечен 757 раз
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    «Ориентировочные конструкции для 5-го класса жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов и шнуров.
    [картинка]»


    А если ПуГВ например 150мм, есть картинка?? улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 13:34
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    «А если ПуГВ например 150мм, есть картинка?? улыбка»


    К сожалению такой картинки нет. огорчение

    Но если вы заметели, что геометрические сечения чуть больше номинальных.

    Но в наших реалиях клиент хочет получить провод дешевле воздуха. подмигивание

    Equipment for cable industry
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 13:44
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    Тип конструкций.jpg

    Equipment for cable industry
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Marat4K 15 октября 2014 в 13:58
    Энергетика: 0, стаж 884 дня, отмечен 3 раза
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    для МГТФ, НВ, МП, БПДО, на BM-630 и DSO 2х20 А, АТ

    добавлено 15.10.2014 в 14:00

    Спасибо большое за ответы

    добавлено 15.10.2014 в 14:00

    Спасибо большое за ответы
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 14:08
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    http://www.helukabeli.ru/st

    @Холмс
    1.jpg

    Equipment for cable industry
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 15 октября 2014 в 14:12
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2823 дня, отмечен 757 раз
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    «[ссылка]

    @Холмс
    [картинка]»


    Одно но, ПуГВ идёт пятым классом, а здесь 0,69, вместо 0,51 как по ГОСТу улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 14:16
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    «Одно но, ПуГВ идёт пятым классом, а здесь 0,69, вместо 0,51 как по ГОСТу улыбка»


    Посмотрите 3-й столбик. улыбка

    Equipment for cable industry
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Marat4K 15 октября 2014 в 14:17
    Энергетика: 0, стаж 884 дня, отмечен 3 раза
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    Интересует такой момент модуль скрутки M = n/v, n - количество оборотов рамы, v - линейная скорость. Как найти M, чтобы посчитать n??? Формулы для нахождения M или не нашел по данным ссылкам, либо невнимательно смотрел.

    добавлено 15.10.2014 в 14:20

    В основном все формулы на расчет конструкции, а нужен тех режим.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 15 октября 2014 в 14:19
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2823 дня, отмечен 757 раз
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    «Посмотрите 3-й столбик. улыбка»


    Пардон, увидел какие то линии и не стал смотреть. Ну, а оптимальный вариант скрутки??

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 15 октября 2014 в 14:23
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2823 дня, отмечен 757 раз
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    «Интересует такой момент модуль скрутки M = n/v, n - количество оборотов рамы, v - линейная скорость. Как найти M, чтобы посчитать n??? Формулы для нахождения M или не нашел по данным ссылкам, либо невнимательно смотрел.добавлено 15.10.2014 в 14:20В основн...»


    Всё Вам здесь не расскажут, или просто не то расскажут, нужна вся информация. Легче нанять технолога. улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 15 октября 2014 в 14:37
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    « Ну, а оптимальный вариант скрутки??»


    На этот вопрос в данный момент нет возможности ответить, т.к. нет данных об оборудовании и как ходить по краю сопротивления. подмигивание

    Equipment for cable industry
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 15 октября 2014 в 14:43
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2823 дня, отмечен 757 раз
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    «На этот вопрос в данный момент нет возможности ответить, т.к. нет данных об оборудовании и как ходить по краю сопротивления. подмигивание»


    Зачем мне сопротивление, сейчас не нужно, а ну-ка подайте сюда тех.режим ржач

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Marat4K 15 октября 2014 в 15:20
    Энергетика: 0, стаж 884 дня, отмечен 3 раза
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    Точно, найму себя себе, спасибо за совет
     
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    mbk 21 октября 2014 в 16:01
    Рекомендации: 1, энергетика: 52, стаж 2690 дней, отмечен 42 раза
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    «Интересует такой момент модуль скрутки M = n/v, n - количество оборотов рамы, v - линейная скорость. Как найти M, чтобы посчитать n??? Формулы для нахождения M или не нашел по данным ссылкам, либо невнимательно смотрел.добавлено 15.10.2014 в 14:20В основн...»


    Модуль конечно является одним из технологических параметров скрутки. Но на практике он применяется редко (я ни разу не встречал) и очень часто используется именно понятие "кратности шага скрутки" h/D, где h - шаг скрутки, D - диаметр по скрутке. Диаметр по скрутке определяется по РД 16.405-87 , СТБ 2194-2011 http://www.ruscable.ru/interactive/forum... . Скорость работы крутильной машины соответственно определяется V=h*n, где n - количество скруток. Количество скруток соответственно можно определить по числу оборотов крутильной рамки (ротора и т.д.) Если одинарная скрутка - количество оборотов множишь на один, двойной скрутки - на два, тройной - на три.
    Кратность шага скрутки обычно не меньше 15 и не больше 25. Хотя обычно смотрят на то, что получается? и нередко шаги достигают и 35 диаметров.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PTI_Co.Ltd 14 ноября 2014 в 20:25
    Энергетика: 38, стаж 1141 день, отмечен 6 раз
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    Просмотрите http://www.ruscable.ru/interactive/forum...


    СТБ 2194-2011 Изделия кабельные. Расчет массы материалов - там описаны системы скрутки.

    Equipment for cable industry
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    Thema777 Сегодня, в 10:09
    Стаж 0 дней
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    Какая система скрутки будет у провода ПВАМ 5й класс, число проволок 50
     

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