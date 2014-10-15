Теория скрутки ТПЖ

«Интересует такой момент модуль скрутки M = n/v, n - количество оборотов рамы, v - линейная скорость. Как найти M, чтобы посчитать n??? Формулы для нахождения M или не нашел по данным ссылкам, либо невнимательно смотрел.добавлено 15.10.2014 в 14:20В основн...»

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Всё Вам здесь не расскажут, или просто не то расскажут, нужна вся информация. Легче нанять технолога.