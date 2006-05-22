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Что за кабель МПВК?

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    Десятков Константин 27 марта 2002 в 10:50


    Для чего кабель МПВК, может есть замены. Возможно есть у кого нибудь?
     
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    Григорий 9 февраля 2005 в 00:20


    3 года ещё не прошло...:
    Морской связной: 4х1,2
     
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    андрей 10 января 2006 в 23:22


    МПВК кабель дистанционного управления, состоит из нескольких слоев.
    1 пвх черный
    2 пнвд белый
    3 экран из проволки плетеный толщина проволки 1-1,5 мм
    4 пнвд белый
    5 экран аллюминиевый сплошной1-1,5мм
    6 экран медный из тонкой медной фольги
    7 4 жилы медные 0,8-1мм в пнвд изоляции разного цвета
    проще говоря это совершенно неубиваемый кабель по нему , если он на поверхности, спокойно может ездит большегрузная техника, для чего он используется гражданскими я точно не знаю, но раньше военные ставили его как связь и дистанционное управление на удаленные расстояния на небольшой глубине. Такой кабель есть в наличии и сейчас, причем очень недорого.
    пишите.
     
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    22 мая 2006 в 12:30


     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    saha-gn 26 апреля 2012 в 10:29
    Стаж 2083 дня
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    Так кто же его производитель? нужен кабель МПВЭК-4 800м.
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Резерв ЭТМ 3 мая 2012 в 11:08
    Энергетика: 20, стаж 2069 дней
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    кабель уже не производится . Самое ближайшее ЗКАКпШп 1х4х1,2 , но у него экран ал. фольга.
    МПЭВК-0 тоже можно найти , но с резерва годов 90х.

    выше в описании пункт 3 - не экран из проволок , а броня
     
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    Антон Вчера, в 14:44


    Есть в наличии 15 бухт нового кабеля МПЭВК 1х4х1,2. Если кому-то надо,продам не дорого.
    E-mail:jaccu@mail.ru
     

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