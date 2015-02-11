Регистрация на кабельном форуме
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Упаковка для кабельных барабанов

  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    schernov 11 февраля 2015 в 15:54
    Стаж 951 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Наша компания предлагает Вашему вниманию полимерный упаковочный материал для кабельных барабанов и катушек всех типов.
    Упаковочный материал БеНГУМ — это красивая, современная упаковка, разработанная для обеспечения высококачественной защиты продуктов кабельной, промышленности от коррозии, механических повреждений и атмосферных воздействий. А так-же :
    • экономия времени при упаковке
    • обеспечение высококачественной защиты
    • опрятный внешний вид вашей продукции
    • Возможность нанесения логотипа Вашей компании в любой цветовой гамме
    • Возможность использования при упаковании любой кабельной и металлургической продукции
    DSCN4104.JPG
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    schernov 11 февраля 2015 в 15:55
    Стаж 951 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Фото0011.jpg
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    RusMaster 11 февраля 2015 в 16:42
    Стаж 1009 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    что за материал?
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    schernov 11 февраля 2015 в 17:02
    Стаж 951 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «что за материал?»

    БеНГУМ состоит из двухслойного полиолефинового полотна:
    - внутренняя поверхность материала гладкая, отлично прилегает даже к закругленным поверхностям, защищая их максимально эффективно.
    - наружная поверхность материала выполнена волнообразно, что увеличивает гибкость для удобства упаковывания.
    БеНГУМ изготавливается в соответствии с ТУ 2245-002-3599743-2010.
    Товар запатентован.
    Температура эксплуатации от -40 до +50 С0.
    БеНГУМ поставляется в рулонах.
    Ширина рулона зависит от длины шейки барабана.
    Длина согласовывается с потребителем.
    Толщина материала от 2 до 5 мм.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 11 февраля 2015 в 17:09
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3028 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Сколько стоит, обмотать №10

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    schernov 11 февраля 2015 в 17:15
    Стаж 951 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Сколько стоит, обмотать №10»

    Сейчас пришлю Вам прайс на почту
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 11 февраля 2015 в 17:28
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3028 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Сейчас пришлю Вам прайс на почту»


    Отвечу попозже, с завода. Мы упаковываем уже, может у Вас лучше.
    20120720_112710.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 11 февраля 2015 в 17:34
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3028 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    И обоснуйте, где дешевле у Вас или здесь? http://www.metpr.ru/catalog/upakovka_kab...

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    schernov 12 февраля 2015 в 16:45
    Стаж 951 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «И обоснуйте, где дешевле у Вас или здесь? [ссылка]»

    Всю информацию отправил Вам на электронную почту
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 12 февраля 2015 в 17:07
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3028 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Всю информацию отправил Вам на электронную почту»


    Отлично улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    schernov 24 марта 2016 в 13:58
    Стаж 951 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Наша компания предлагает Вашему вниманию полимерный упаковочный материал для кабельных барабанов и катушек всех типов.
    Упаковочный материал БеНГУМ — это красивая, современная упаковка, разработанная для обеспечения высококачественной защиты продуктов кабельной, промышленности от коррозии, механических повреждений и атмосферных воздействий. А так-же :
    • экономия времени при упаковке
    • обеспечение высококачественной защиты
    • опрятный внешний вид вашей продукции
    • Возможность нанесения логотипа Вашей компании в любой цветовой гамме
    • Возможность использования при упаковании любой кабельной и металлургической продукции

    добавлено 24.03.2016 в 13:59

    добавлено 24.03.2016 в 13:59

     
  • ответить     
    Евгений 6 апреля 2016 в 09:17


    Здравствуйте. прайс можно получить
     
  • ответить     
    burlakov_slava 20 апреля 2016 в 15:46
    Стаж 1455 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Добрый день!
    Сбросьте прайс на почту.
     
  • ответить     
    Наталья Владимировна 17 октября 2016 в 12:22


    Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста прайс лист на вашу продукцию

    Спасибо
     
  • ответить     
    Лушников Евгений 24 октября 2016 в 15:43
    Стаж 330 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Здравствуйте!
    Заинтересовало предложение! Скиньте прайс.
     
  • ответить     
    elkab66 Вчера, в 11:22
    Стаж 1 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Будьте добры прайс!
     

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Пригласить друзей
Выделить сообщение
Отправить на e-mail все новые сообщения
Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!