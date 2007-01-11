Качество медной катанки от Налкат

Не советую брать её.. Раковины и плены-пол беды. Мы на ней только и работаем.. Отжиг не стабилен. В пределах одного бунта разная плотность меди!! Отходы с дзё просто жуть.. Мелкие размеры залипают при отдаче намертво и ничего не помогает, даже маликоте при волочение.. Просто жуткая хрень.. Но,если ваши технологи скучают, можете приобретать налкат!!! Им будет не до скуки, будут искать причины залипания и нестабильного отжига, а потом чрезмерной вытяжки.. Станут курочить оборудование, думать,головы ломать.. Вобщем, будут веселиться день и ночь))))