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Качество медной катанки от Налкат

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    Всеволод 11 января 2007 в 10:51


    Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать, стоит ли брать катанку у «Налкат» она у них из рафинированной меди. Или же все-таки лучше купить катанку из катодной меди у Катур-Инвеста, Эльката и т.д . Могут ли возникнуть проблемы при волочении.
     
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    Lyhokind 11 января 2007 в 12:11
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3727 дней, отмечен 144 раза
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    Именно «Налкат» как то невстречался.
    У метода огневого рафинирования недостаток в том что он не дает стабильных параметров катанки, бухты могут по разному себя вести при волочении, хаотично встречаются расслоения и раковины не стабилен отжиг, делайте выводы по закупочной цене катанки и количеству отходов по итогам производства

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    BKH 11 июля 2007 в 19:24


    лучше на завод-производитель обратитесь и на заводы потребители-наверняка выскажут свое мнение, дадут данные. Я насколько знаю раньше были проблемы со стабильностью качества, а уже год как не жалуется народ, качество у них стабильное стало. Насколько мне известно технология наподобие такой как на Налкате использовалась ранее(и сейчас) на Украине.
     
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    Алексей Вчера, в 21:05


    Не советую брать её.. Раковины и плены-пол беды. Мы на ней только и работаем.. Отжиг не стабилен. В пределах одного бунта разная плотность меди!! Отходы с дзё просто жуть.. Мелкие размеры залипают при отдаче намертво и ничего не помогает, даже маликоте при волочение.. Просто жуткая хрень.. Но,если ваши технологи скучают, можете приобретать налкат!!! Им будет не до скуки, будут искать причины залипания и нестабильного отжига, а потом чрезмерной вытяжки.. Станут курочить оборудование, думать,головы ломать.. Вобщем, будут веселиться день и ночь))))
     

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