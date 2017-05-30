Сварочный кабель из алюминия.

«Доброго времени суток! Насколько мне известно, он и сейчас существует. Лично я уже покупал сварочный кабель от мастер кабель, все устроило»

Хочу еще дополнить, что долго искал сварочный кабель и как раз нашел нужный мне вариант самонесущего кабеля от мастер кабель