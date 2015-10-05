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внешний диаметр кабеля

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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Индустрия 5 октября 2015 в 08:49
    Рекомендации: 1, энергетика: 40, стаж 2000 дней, отмечен 3 раза
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    Кабель МКШВнг(А)-LS 14х1,5

    Кабель МКШВнг(А)-LS 4х1,5

    напомните формулу.

    К черту все берись и делай
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 5 октября 2015 в 09:23
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2757 дней, отмечен 755 раз
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    14мм и 9мм

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Индустрия 5 октября 2015 в 09:38
    Рекомендации: 1, энергетика: 40, стаж 2000 дней, отмечен 3 раза
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    а формулы?
    типо площадь=(3,14 / 4 ) * диаметр










    7

    К черту все берись и делай
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    Sergyano 5 октября 2015 в 09:59
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2592 дня, отмечен 236 раз
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    «а формулы?
    типо площадь=(3,14 / 4 ) * диаметр











    Для кабеля это другие формулы, более сложные.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 5 октября 2015 в 10:16
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2757 дней, отмечен 755 раз
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    Зачем они Вам (формулы), там разные "Системы скруток" у 4 жильного 2,41, у 14-ти - 4,41

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Sergyano 5 октября 2015 в 10:31
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2592 дня, отмечен 236 раз
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    «Зачем они Вам (формулы), там разные "Системы скруток" у 4 жильного 2,41, у 14-ти - 4,41»

    Плюс толщины оболочек))))

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Индустрия 5 октября 2015 в 10:33
    Рекомендации: 1, энергетика: 40, стаж 2000 дней, отмечен 3 раза
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    «Зачем они Вам (формулы), там разные "Системы скруток" у 4 жильного 2,41, у 14-ти - 4,41»


    1. для себя (самообразование)
    2. для проектировщиков

    К черту все берись и делай
  • ответить     
    Sergyano 5 октября 2015 в 10:54
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2592 дня, отмечен 236 раз
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    «1. для себя (самообразование)
    2. для проектировщиков»

    Вот тема полезная - автор Борис. Там есть ссылка на СТБ по расчёту. Скачайте и изучайте.
    http://www.ruscable.ru/interactive/forum...

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Индустрия 5 октября 2015 в 15:32
    Рекомендации: 1, энергетика: 40, стаж 2000 дней, отмечен 3 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Вот тема полезная - автор Борис. Там есть ссылка на СТБ по расчёту. Скачайте и изучайте.
    [ссылка]»

    спасибо

    К черту все берись и делай
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    krawer Вчера, в 02:10
    Энергетика: 20, стаж 1135 дней
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    Если кому понадобится - тут большая база данных диаметров кабелей http://220-help.su/cable-diametr/

    220-help.su

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