Регистрация на кабельном форуме
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Как расчитать вес металла в кабеле,
проводе?

  • ответить     
    Незнайка 16 мая 2007 в 17:17


    Как расчитать вес металла в кабеле, проводе? Есть ли какая формула?
    Буду признателен.
     
  • ответить     
    raven 17 мая 2007 в 05:21
    Стаж 3719 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Есть справочные данные в каталогах производителей
     
  • ответить     
    Знающий 17 мая 2007 в 06:32


    Берешь километр кабеля одного завода (ну или провода, смотря где хочешь узнать), берешь ножичек, и начинайешь разделывать! ПВХ отдельно - металл отдельно! Потом берешь весы (лучше электронныйе!!!) взвешивайешь - потом заодно проверишь на сколько тебе занисили вес металла в пункте приема металлов. И делаешь запись в тетрадочке вес металла - такой, вес ПВХ - такой! Потом берешь тот жже километр провода, но только другого производителя - повторяешь процедуру! Опять записываешь в тетрадку. Так раз пять - более точную картину можно получить. Чертишь графики, подбираешь формулу просчета - вернее не формулу - а константу. И потом уже по накатанной - берешь константу - получаешь нужный тебе вес!!!
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Mikl 17 мая 2007 в 07:46
    Рекомендации: 3, энергетика: 38, стаж 4029 дней, отмечен 165 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Чего за константа такая? ржач Сами то поняли чего написали? одобрение
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Mikl 17 мая 2007 в 08:11
    Рекомендации: 3, энергетика: 38, стаж 4029 дней, отмечен 165 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    РД 16.405-87 "Расчёт масс материалов кабельных изделий"
    Для правильного расчёта необходим НД на конкретную марку КПП, из которого необходима будет информация по толщинам различных слоёв конструкции (в зависимости от напряжения)
    Это уже обсуждалось на форуме:
    http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-38189.html

    Только в эл. виде я этот РД не встречал. Очень уж он древний. Можно также взять какой-нибудь учебник по расчёту кабелей (только НД на КПП всё равно нужен будет).
     
  • ответить     
    Незнайка 17 мая 2007 в 10:00


    Уважаемый, Mikl, нам хотя бы примерную формулу расчета на медь и алюминий
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    admin 17 мая 2007 в 11:44
    Стаж 4836 дней

    Если нет кабеля под рукой считаем так:

    S-Сечение одной жилы (мм2)
    К- кол-во жил
    8,93 г/см3 – удельный вес меди (если это медь)
    D- длина кабеля (км)
    U1 –коэффициент укрутки (если жила скручена из проволок)- это отношение длины нескрученной жилы к ее длине в скрученном состоянии (для примерного расчета
    и расчета с однопроволочной жилой можно брать за 1)
    U2- коэффициент укрутки (если изолированные жилы скручены между собой) это отношение длины нескрученых жил к их длине в скрученном состоянии (U2=1 если
    жилы параллельно уложены)

    Если жилы одинакового сечения:

    Выход меди (кг)= (S*U1*K) * D*U2 * 8,93

    Если жилы не одинакового сечения:

    Выход меди (кг)=(S1*U1 +S2*U1 +…+Sn*U1) * D*U2 * 8,93

    А если есть образец, то лучше его разделать и произвести взвешивание!

    Fama pluris quam opes
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Mikl 17 мая 2007 в 12:03
    Рекомендации: 3, энергетика: 38, стаж 4029 дней, отмечен 165 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Если Вам нужен ориентировочный расчёт только массы ТПЖ, то формулы см. ниже. Это только теория, но на самом же деле масса жил будет разная у каждого производителя, как и конструкция КПП в целом. Каждый производитель сам для себя рассчитывает конструкции жил и кабелей и это нормально. Отличие теоретического расчёта от фактической конструкции может доходить до 7-8% (факт меньше теории)
    Плотность алюминия - 2,7 г/см3, меди - 8,89 г/см3

    Безымянный.jpg
     
  • ответить     
    Незнайка 17 мая 2007 в 16:45


    ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ И ПОМОГ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
     
  • ответить     
    Тупица 6 июля 2015 в 05:04


    Помогите расчитать КГ-ХЛ 3х35+1х10 380
    Буду премного благодарен!!!
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    anton.akimov 6 июля 2015 в 10:31
    Энергетика: 20, стаж 971 день
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Помогите расчитать КГ-ХЛ 3х35+1х10 380
    Буду премного благодарен!!!»

    В 1 метре 1 кг меди
     
  • ответить     
    Тупица 13 июля 2015 в 04:52


    Спасибо.
     
  • ответить     
    бауржан Сегодня, в 07:06


    Добрый день! Прошу помочь
    Сколько веса меди(кг/м) в КАБЕЛЬ КГ 3Х50+1Х16 и ВВГнг(А)-LS 3х95+1х50
     

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Пригласить друзей
Выделить сообщение
Отправить на e-mail все новые сообщения
Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!