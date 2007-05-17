Берешь километр кабеля одного завода (ну или провода, смотря где хочешь узнать), берешь ножичек, и начинайешь разделывать! ПВХ отдельно - металл отдельно! Потом берешь весы (лучше электронныйе!!!) взвешивайешь - потом заодно проверишь на сколько тебе занисили вес металла в пункте приема металлов. И делаешь запись в тетрадочке вес металла - такой, вес ПВХ - такой! Потом берешь тот жже километр провода, но только другого производителя - повторяешь процедуру! Опять записываешь в тетрадку. Так раз пять - более точную картину можно получить. Чертишь графики, подбираешь формулу просчета - вернее не формулу - а константу. И потом уже по накатанной - берешь константу - получаешь нужный тебе вес!!!