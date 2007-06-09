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Помогите найти кабель

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    Николай 8 июня 2007 в 17:41


    Подскажите, что представляет из себя кабель КРППТ 1х35? И где его можно найти? Спасибо.
     
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Студент 9 июня 2007 в 11:13
    Энергетика: 20, стаж 3871 день, отмечен 1 раз
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    А разве есть такая марка? Может быть Вы неправильно записали.
     
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    Hyde 9 июня 2007 в 12:10


    КРПТ - в принципе старое название КГ, а лишняя буква П - описка
    Так что КОГ 1х35 или КГ 1х35 прокатит
     
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    esmmarket 9 июня 2007 в 13:20
    Стаж 3560 дней
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    Причём КРПТ в КГ еще при Сталине переименовали одобрение
     
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Студент 21 июня 2007 в 10:01
    Энергетика: 20, стаж 3871 день, отмечен 1 раз
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    Действительно КРПТ - старое название КГ. Вторая буква П - лишняя. А то я уже начал сомневаться, заслуженно ли мне поставили "отлично" за изучение конструкций кабельных изделий.
    В далёком 2003 году эта тема уже обсуждалась на форуме: смотри http://www.ruscable.com/interactive/forum/review-2306.html
     
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    LuzinY Вчера, в 15:50
    Энергетика: 19, стаж 1189 дней
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    А как я понимаю вторая П- плоский!
     

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