Помогите найти кабель
Николай 8 июня 2007 в 17:41
Подскажите, что представляет из себя кабель КРППТ 1х35? И где его можно найти? Спасибо.
Энергетика:
20, стаж 3871 день, отмечен 1 раз
А разве есть такая марка? Может быть Вы неправильно записали.
Hyde 9 июня 2007 в 12:10
КРПТ - в принципе старое название КГ, а лишняя буква П - описка
Так что КОГ 1х35 или КГ 1х35 прокатит
Стаж 3560 дней
Причём КРПТ в КГ еще при Сталине переименовали
Энергетика:
20, стаж 3871 день, отмечен 1 раз
Действительно КРПТ - старое название КГ. Вторая буква П - лишняя. А то я уже начал сомневаться, заслуженно ли мне поставили "отлично" за изучение конструкций кабельных изделий.
В далёком 2003 году эта тема уже обсуждалась на форуме: смотри http://www.ruscable.com/interactive/forum/review-2306.html
Энергетика:
19, стаж 1189 дней
А как я понимаю вторая П- плоский!
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