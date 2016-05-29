Использование ПВХ вторичной переработки
Стаж 1327 дней
Есть ли у кого нибудь опыт использования пластиката марки О-40 рем. ОМ-40 (вторичной переработки) черный?
Интересуют способы избавления с поверхности оболочки вкраплений в виде крупных песчинок.
гость 30 мая 2016 в 09:58
1.Изначально не кидать отходы О-40 на грязный пол с песком, не загрязнять др. примесями.
2.Используют пакет из мет. сеток 0,125..1,0 (более мелкую ячейку ставят к шнеку)
Рекомендации: 18, энергетика: 64
, стаж 2881 день, отмечен 238
раз
Перерабатывать по партиям - т.е. срабатывать отходы сразу с той же партией, с которой они образовались, добавляя к хорошему ПВХ...
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
Холмс
30 мая 2016 в 10:24
Рекомендации: 26, энергетика: 156
, стаж 3046 дней, отмечен 761
раз
Такой только выкинуть, а то можно браку больше наделать.
Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
Стаж 1327 дней
Ставили одну мелкую сетку с ячейкой 0,7 или нужно использовать сразу несколько?
А сучествуют ли какие нибудь добавки чтобы при перемешивании со вторичкой в итоге растворяли эти песчинки?
Рекомендации: 30, энергетика: 20
, стаж 3040 дней, отмечен 479
раз
«Ставили одну мелкую сетку с ячейкой 0,7 или нужно использовать сразу несколько?
А сучествуют ли какие нибудь добавки чтобы при перемешивании со вторичкой в итоге растворяли эти песчинки?»
не растворите
и нет среди нас первых и последних
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Стаж 1 день
КВВГ 10х0,75
Единица измерения метр
35.89
КВВГ 10х1,0
Единица измерения метр
43.31
КВВГ 10х1,5
Единица измерения метр
61.88
КВВГ 10х2,5
Единица измерения метр
96.53
КВВГ 10х4,0
Единица измерения метр
154.69
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