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Использование ПВХ вторичной переработки

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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Fetisov 29 мая 2016 в 23:24
    Стаж 1327 дней
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    Есть ли у кого нибудь опыт использования пластиката марки О-40 рем. ОМ-40 (вторичной переработки) черный?
    Интересуют способы избавления с поверхности оболочки вкраплений в виде крупных песчинок.
     
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    гость 30 мая 2016 в 09:58


    1.Изначально не кидать отходы О-40 на грязный пол с песком, не загрязнять др. примесями.
    2.Используют пакет из мет. сеток 0,125..1,0 (более мелкую ячейку ставят к шнеку)
     
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    Sergyano 30 мая 2016 в 10:01
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2881 день, отмечен 238 раз
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    Перерабатывать по партиям - т.е. срабатывать отходы сразу с той же партией, с которой они образовались, добавляя к хорошему ПВХ...

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Холмс 30 мая 2016 в 10:24
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3046 дней, отмечен 761 раз
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    Такой только выкинуть, а то можно браку больше наделать. ухмылка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Fetisov 30 мая 2016 в 12:27
    Стаж 1327 дней
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    Ставили одну мелкую сетку с ячейкой 0,7 или нужно использовать сразу несколько?
    А сучествуют ли какие нибудь добавки чтобы при перемешивании со вторичкой в итоге растворяли эти песчинки?
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 30 мая 2016 в 23:16
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3040 дней, отмечен 479 раз
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    «Ставили одну мелкую сетку с ячейкой 0,7 или нужно использовать сразу несколько?
    А сучествуют ли какие нибудь добавки чтобы при перемешивании со вторичкой в итоге растворяли эти песчинки?»
    не растворите

    и нет среди нас первых и последних
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    vlad112231 Вчера, в 22:33
    Стаж 1 день
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    КВВГ 10х0,75
    Единица измерения метр
    35.89

    КВВГ 10х1,0
    Единица измерения метр
    43.31

    КВВГ 10х1,5
    Единица измерения метр
    61.88

    КВВГ 10х2,5
    Единица измерения метр
    96.53

    КВВГ 10х4,0
    Единица измерения метр
    154.69

    вот такие цены за 1 м , продолжение смотрите на сайте http://abraziv-krug.ru/shop/folder/kvvg
     

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