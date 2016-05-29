Использование ПВХ вторичной переработки

«Ставили одну мелкую сетку с ячейкой 0,7 или нужно использовать сразу несколько?

А сучествуют ли какие нибудь добавки чтобы при перемешивании со вторичкой в итоге растворяли эти песчинки?»

и нет среди нас первых и последних

ответить vlad112231 Вчера, в 22:33 Стаж 1 день Одобрить сообщение

Единица измерения метр

35.89



КВВГ 10х1,0

Единица измерения метр

43.31



КВВГ 10х1,5

Единица измерения метр

61.88



КВВГ 10х2,5

Единица измерения метр

96.53



КВВГ 10х4,0

Единица измерения метр

154.69



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не растворите