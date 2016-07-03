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Опрос: Подскажите пожалуйста по ТЭП-Э
(электропроводящий) для экрана.

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    Максим ДНР 3 июля 2016 в 22:10
    Стаж 465 дней
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    Подскажите пожалуйста по ТЭП-Э (электропроводящий) для экрана. Есть ли такой в природе, если да где можно взять на опытные работы.
    Опрос закончен.
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    Zadira 4 июля 2016 в 07:56
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3044 дня, отмечен 479 раз
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    обязательно ТЭП?

    и нет среди нас первых и последних
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    Максим ДНР 4 июля 2016 в 09:02
    Стаж 465 дней
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    Группа гибкая.
    Изоляция ТЭП.
    Что можно применить для экрана?
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 5 июля 2016 в 02:56
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3044 дня, отмечен 479 раз
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    Поищите полупроводящие резины

    и нет среди нас первых и последних
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    cableteh Вчера, в 09:18
    Стаж 1727 дней
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    Можем вам дать ТЭП-Э на пробу 50 ом*см +есть сердечник из электропроводящий резины для шахтного кабеля.
    Правда если накладывать на ЭПР(тоже можем дать на пробу) в соэкструзии, то слой не отделяется, нужно ножом зачищать.... ищем решение проблемы
     

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