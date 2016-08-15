Регистрация на кабельном форуме
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Продаются катушки DIN 46395

  • ответить     
    КитП2000 15 августа 2016 в 15:48
    Стаж 175 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Продаются оборотные катушки (бабины) типа PF/TC со щеками из пластика ABS для телефонных кабелей, кабелей связи и передачи данных, состояние хорошее бу.
    Стандарт DIN 46395.
    Область применения:
    Оборотные катушки для использования в качестве приемных катушек на высокоскоростных экструзионных линиях по производству телефонных жил и последующего изготовления кабеля, т.е.машинах одиночной и двойной скрутки, парной скрутки и др.крутильных машинах.
    Применимы для многих видов продукции, включая:
    - Вспененный полиэтилен
    - Жесткий полиэтилен, ПЭ и ПВХ
    - Нейлон, безгалогенные компаунды, полипропилен и т.д.
    - Изолированные жилы с проводником диаметром 0,20мм до 1,00мм общим диаметром от 0,35мм до 1,50мм
    - ЛАН-кабель 5 и 6 категории
    - Различные процессы скрутки: пары, четверки и др.
    Размеры:
    d1 = 500mm
    d2 = 250mm
    d3 = 125mm
    L2 = 250mm
    Производитель:
    Hearl Heaton (Англия)
    В наличии есть 200 штук
    Цена до 100 штук 2500 руб. от 100 штук и выше 2200 руб.
    Контактная информация:

    Анатолий
    Компания: ООО Кит-П2000
    E-mail: anatoli.chumakov@gmail.com
    телефон: 79168333726
    IMG_20150710_152145.jpg
     
  • ответить     
    КитП2000 22 августа 2016 в 17:41
    Стаж 175 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    !
     
  • ответить     
    КитП2000 13 сентября 2016 в 13:25
    Стаж 175 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Продаются оборотные катушки (бабины) типа PF/TC со щеками из пластика ABS для телефонных кабелей, кабелей связи и передачи данных, состояние хорошее бу.
    Стандарт DIN 46395.
    Область применения:
    Оборотные катушки для использования в качестве приемных катушек на высокоскоростных экструзионных линиях по производству телефонных жил и последующего изготовления кабеля, т.е.машинах одиночной и двойной скрутки, парной скрутки и др.крутильных машинах.
    Применимы для многих видов продукции, включая:
    - Вспененный полиэтилен
    - Жесткий полиэтилен, ПЭ и ПВХ
    - Нейлон, безгалогенные компаунды, полипропилен и т.д.
    - Изолированные жилы с проводником диаметром 0,20мм до 1,00мм общим диаметром от 0,35мм до 1,50мм
    - ЛАН-кабель 5 и 6 категории
    - Различные процессы скрутки: пары, четверки и др.
    Размеры:
    d1 = 500mm
    d2 = 250mm
    d3 = 125mm
    L2 = 250mm
    Производитель:
    Hearl Heaton (Англия)
    В наличии есть 200 штук
    Цена до 100 штук 2500 руб. от 100 штук и выше 2200 руб.
    Контактная информация:

    Анатолий
    Компания: ООО Кит-П2000
    E-mail: anatoli.chumakov@gmail.com
    телефон: 79168333726
    IMG_20150710_152145.jpg
     
  • ответить     
    КитП2000 10 октября 2016 в 12:13
    Стаж 175 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Продаются оборотные катушки (бабины) типа PF/TC со щеками из пластика ABS для телефонных кабелей, кабелей связи и передачи данных, состояние хорошее бу.
    Стандарт DIN 46395.
    Область применения:
    Оборотные катушки для использования в качестве приемных катушек на высокоскоростных экструзионных линиях по производству телефонных жил и последующего изготовления кабеля, т.е.машинах одиночной и двойной скрутки, парной скрутки и др.крутильных машинах.
    Применимы для многих видов продукции, включая:
    - Вспененный полиэтилен
    - Жесткий полиэтилен, ПЭ и ПВХ
    - Нейлон, безгалогенные компаунды, полипропилен и т.д.
    - Изолированные жилы с проводником диаметром 0,20мм до 1,00мм общим диаметром от 0,35мм до 1,50мм
    - ЛАН-кабель 5 и 6 категории
    - Различные процессы скрутки: пары, четверки и др.
    Размеры:
    d1 = 500mm
    d2 = 250mm
    d3 = 125mm
    L2 = 250mm
    Производитель:
    Hearl Heaton (Англия)
    В наличии есть 200 штук
    Цена до 100 штук 2500 руб. от 100 штук и выше 2200 руб.
    Контактная информация:

    Имя: Чумаков Анатолий Владимирович
    Компания: ООО Кит-П2000
    E-mail:
    телефон: 79168333726
    IMG_20150714_153702.jpg
     
  • ответить     
    КитП2000 24 октября 2016 в 14:48
    Стаж 175 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Продаются оборотные катушки (бабины) типа PF/TC со щеками из пластика ABS для телефонных кабелей, кабелей связи и передачи данных, состояние хорошее бу.
    Стандарт DIN 46395.
    Область применения:
    Оборотные катушки для использования в качестве приемных катушек на высокоскоростных экструзионных линиях по производству телефонных жил и последующего изготовления кабеля, т.е.машинах одиночной и двойной скрутки, парной скрутки и др.крутильных машинах.
    Применимы для многих видов продукции, включая:
    - Вспененный полиэтилен
    - Жесткий полиэтилен, ПЭ и ПВХ
    - Нейлон, безгалогенные компаунды, полипропилен и т.д.
    - Изолированные жилы с проводником диаметром 0,20мм до 1,00мм общим диаметром от 0,35мм до 1,50мм
    - ЛАН-кабель 5 и 6 категории
    - Различные процессы скрутки: пары, четверки и др.
    Размеры:
    d1 = 500mm
    d2 = 250mm
    d3 = 125mm
    L2 = 250mm
    Производитель:
    Hearl Heaton (Англия)
    В наличии есть 200 штук
    Цена до 100 штук 2500 руб. от 100 штук и выше 2200 руб.
    Контактная информация:

    Имя: Чумаков Анатолий Владимирович
    Компания: ООО Кит-П2000
    E-mail: anatoli.chumakov@gmail.com
    телефон: 79168333726
    IMG_20150710_152145.jpg
     
  • ответить     
    КитП2000 Вчера, в 15:04
    Стаж 175 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Продаются оборотные катушки (бабины) типа PF/TC со щеками из пластика ABS для телефонных кабелей, кабелей связи и передачи данных, состояние хорошее бу.
    Стандарт DIN 46395.
    Область применения:
    Оборотные катушки для использования в качестве приемных катушек на высокоскоростных экструзионных линиях по производству телефонных жил и последующего изготовления кабеля, т.е.машинах одиночной и двойной скрутки, парной скрутки и др.крутильных машинах.
    Применимы для многих видов продукции, включая:
    - Вспененный полиэтилен
    - Жесткий полиэтилен, ПЭ и ПВХ
    - Нейлон, безгалогенные компаунды, полипропилен и т.д.
    - Изолированные жилы с проводником диаметром 0,20мм до 1,00мм общим диаметром от 0,35мм до 1,50мм
    - ЛАН-кабель 5 и 6 категории
    - Различные процессы скрутки: пары, четверки и др.
    Размеры:
    d1 = 500mm
    d2 = 250mm
    d3 = 125mm
    L2 = 250mm
    Производитель:
    Hearl Heaton (Англия)
    В наличии есть 200 штук
    Цена до 100 штук 2500 руб. от 100 штук и выше 2200 руб.
    Контактная информация:

    Имя: Чумаков Анатолий Владимирович
    Компания: ООО Кит-П2000
    E-mail: anatoli.chumakov@gmail.com
    телефон: 79168333726
    IMG_20150714_153702.jpg
     

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Пригласить друзей
Выделить сообщение
Отправить на e-mail все новые сообщения
Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!