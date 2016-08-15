Продаются катушки DIN 46395

Стаж 175 дней

Продаются оборотные катушки (бабины) типа PF/TC со щеками из пластика ABS для телефонных кабелей, кабелей связи и передачи данных, состояние хорошее бу.Стандарт DIN 46395.Область применения:Оборотные катушки для использования в качестве приемных катушек на высокоскоростных экструзионных линиях по производству телефонных жил и последующего изготовления кабеля, т.е.машинах одиночной и двойной скрутки, парной скрутки и др.крутильных машинах.Применимы для многих видов продукции, включая:- Вспененный полиэтилен- Жесткий полиэтилен, ПЭ и ПВХ- Нейлон, безгалогенные компаунды, полипропилен и т.д.- Изолированные жилы с проводником диаметром 0,20мм до 1,00мм общим диаметром от 0,35мм до 1,50мм- ЛАН-кабель 5 и 6 категории- Различные процессы скрутки: пары, четверки и др.Размеры:d1 = 500mmd2 = 250mmd3 = 125mmL2 = 250mmПроизводитель:Hearl Heaton (Англия)В наличии есть 200 штукЦена до 100 штук 2500 руб. от 100 штук и выше 2200 руб.Контактная информация:АнатолийКомпания: ООО Кит-П2000E-mail: anatoli.chumakov@gmail.comтелефон: 79168333726