Предлагаем услуги...

Стаж 165 дней

Специалисты — технологи с большим опытом работы на производстве по выпуску кабельно-проводниковой продукции, предлагают следующие виды услуг:помощь при выборе технологического и производственного оборудования (станков и линий) для изготовления таких видов кабельно — проводниковой продукции как проволока медная и алюминиевая прямоугольной и круглой формы всех сечений (волочение), провода обмоточные в волокнистой, эмалевой, бумажной, пленочной и других видах изоляции, провода установочные и монтажные, кабели контрольные, кабели силовые и др. Возможен выезд на место и участие в запуске оборудования;консультации по выбору инструмента, материалов и полуфабрикатов используемых при изготовлении продукции (+ контакты производителей и поставщиков);составление нормативной документации (технические условия, технические требования и др.) на вышеуказанную и др. продукцию;предоставление для образца, уже готовых ТУ и ТТ;предоставление технологической документации для выпуска вышеуказанной продукции;предоставление чертежей и технической документации на многие виды производственного оборудования;многое другое.Пишите на почту technolog1@bk.ruПО ЦЕНАМ ДОГОВОРИМСЯ!!!