Стаж 128 дней

Добрый день!Необходим шахтный кабель.Фото характеристик прикрепил.Может кто-то сможет подсказать к кому можно обратиться в РФ или СНГ, кто сможет взять на производство этот кабель?Пока ответ дали только китайцы на 90 дней в 1.100.000р.Все бы хорошо, но хотелось бы взять где-то поближе.Заранее спасибо!

добавлено 01.12.2016 в 10:59

Возможны и аналоги конечно