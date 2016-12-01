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Просьба помочь найти производителя
шахтного кабеля

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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Terex 1 декабря 2016 в 10:56
    Стаж 128 дней
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    Добрый день!
    Необходим шахтный кабель.
    Фото характеристик прикрепил.
    Может кто-то сможет подсказать к кому можно обратиться в РФ или СНГ, кто сможет взять на производство этот кабель?
    Пока ответ дали только китайцы на 90 дней в 1.100.000р.
    Все бы хорошо, но хотелось бы взять где-то поближе.
    Заранее спасибо!
    2.jpg

    добавлено 01.12.2016 в 10:59

    Возможны и аналоги конечно
     
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Terex 1 декабря 2016 в 10:58
    Стаж 128 дней
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    Еще фото
    1.jpg
     
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Terex 1 декабря 2016 в 10:59
    Стаж 128 дней
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    Фото вживую
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    tdamk 2 декабря 2016 в 12:55
    Рекомендации: 4, энергетика: 36, стаж 2303 дня, отмечен 8 раз
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    да, вроде, ничего сложного.

    Дайте точно напряжение, сечение жил, сечение доп жил и главное - количество
    sg@rusensys.ru

    ПвПГнг(А)-HF из наличия http://rusensys.ru/ppgnga-hf-pvpgnga-hf/
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    tdamk 2 декабря 2016 в 13:08
    Рекомендации: 4, энергетика: 36, стаж 2303 дня, отмечен 8 раз
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    по фотке-то оболочка и изоляция из резины же, не сшитик

    ПвПГнг(А)-HF из наличия http://rusensys.ru/ppgnga-hf-pvpgnga-hf/
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    kotofei 2 декабря 2016 в 14:39
    Рекомендации: 23, энергетика: 53, стаж 4116 дней, отмечен 324 раза
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    На Камкабель обратитесь, они же делают

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 2 декабря 2016 в 15:40
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2799 дней, отмечен 757 раз
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    «по фотке-то оболочка и изоляция из резины же, не сшитик»


    На изоляции полиэтилен, оболочка ПВХ

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 2 декабря 2016 в 16:51  Сообщение было изменено
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2415 дней, отмечен 247 раз
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    «На изоляции полиэтилен, оболочка ПВХ»
    Изоляция 100% EPR резина. Оболочка по описанию ПВХ (хотя на фотке больше на безгалогенку похоже).
     
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    Холмс 2 декабря 2016 в 17:01
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2799 дней, отмечен 757 раз
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    «Изоляция 100% EPR резина. Оболочка по описанию ПВХ (хотя на фотке больше на безгалогенку похоже).»



    123.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 5 декабря 2016 в 10:41
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2415 дней, отмечен 247 раз
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    «[картинка]»
    Здесь то да, но на образце 100% резина. Поэтому и написал, что идет нестыковка между образцом и техничкой.
     
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    Zadira 5 декабря 2016 в 16:34
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2793 дня, отмечен 476 раз
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    Здесь найдете аналоги http://www.kamkabel.ru/production/catalo..., http://www.kamkabel.ru/production/catalo...

    и нет среди нас первых и последних
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    Terex 5 декабря 2016 в 17:24
    Стаж 128 дней
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    «Здесь найдете аналоги [ссылка]»

    Благодарю!
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Knight 7 декабря 2016 в 15:31
    Энергетика: 20, стаж 1760 дней, отмечен 4 раза
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    Попробуйте еще на Сибкабель обратиться, который ХКА, тот вроде тоже что-то похожее делал.

    knight
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Imperium 7 декабря 2016 в 16:00
    Рекомендации: 36, энергетика: 77, стаж 2246 дней, отмечен 155 раз
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    Кабель в шахту без брони замешательство

    Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
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    Sokolenko.uk 31 января 2017 в 12:09
    Стаж 2 дня
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    Можем помочь с оригинальным кабелем, а это Nexans американский или 100% аналог Европейского производства(опыт поставки есть).
    Отправьте подробности с контактной информацией на мою почту sokolenko.uk@yandex.ru
     

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