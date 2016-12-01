Просьба помочь найти производителя
шахтного кабеля Terex
1 декабря 2016 в 10:56
Стаж 128 дней
Добрый день!
Необходим шахтный кабель.
Фото характеристик прикрепил.
Может кто-то сможет подсказать к кому можно обратиться в РФ или СНГ, кто сможет взять на производство этот кабель?
Пока ответ дали только китайцы на 90 дней в 1.100.000р.
Все бы хорошо, но хотелось бы взять где-то поближе.
Заранее спасибо!
добавлено 01.12.2016 в 10:59
Возможны и аналоги конечно
Terex
1 декабря 2016 в 10:58
Стаж 128 дней
Еще фото
Terex
1 декабря 2016 в 10:59
Стаж 128 дней
Фото вживую
tdamk
2 декабря 2016 в 12:55
Рекомендации: 4, энергетика:
36
, стаж 2303 дня, отмечен
8
раз
да, вроде, ничего сложного.
Дайте точно напряжение, сечение жил, сечение доп жил и главное - количество
sg
@rusensys
.ru
ПвПГнг(А)-HF из наличия http://rusensys.ru/ppgnga-hf-pvpgnga-hf/
tdamk
2 декабря 2016 в 13:08
Рекомендации: 4, энергетика:
36
, стаж 2303 дня, отмечен
8
раз
по фотке-то оболочка и изоляция из резины же, не сшитик
ПвПГнг(А)-HF из наличия http://rusensys.ru/ppgnga-hf-pvpgnga-hf/
Рекомендации: 23, энергетика:
53
, стаж 4116 дней, отмечен
324
раза
На Камкабель обратитесь, они же делают
большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
Холмс
2 декабря 2016 в 15:40
Рекомендации: 26, энергетика:
155
, стаж 2799 дней, отмечен
757
раз
«по фотке-то оболочка и изоляция из резины же, не сшитик»
На изоляции полиэтилен, оболочка ПВХ
Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
Fridgerio
2 декабря 2016 в 16:51
Сообщение было изменено
Рекомендации: 25, энергетика:
65
, стаж 2415 дней, отмечен
247
раз
«На изоляции полиэтилен, оболочка ПВХ»
Изоляция 100% EPR резина. Оболочка по описанию ПВХ (хотя на фотке больше на безгалогенку похоже).
Холмс
2 декабря 2016 в 17:01
Рекомендации: 26, энергетика:
155
, стаж 2799 дней, отмечен
757
раз
«Изоляция 100% EPR резина. Оболочка по описанию ПВХ (хотя на фотке больше на безгалогенку похоже).»
Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
Рекомендации: 25, энергетика:
65
, стаж 2415 дней, отмечен
247
раз
«[картинка]»
Здесь то да, но на образце 100% резина. Поэтому и написал, что идет нестыковка между образцом и техничкой.
Рекомендации: 30, энергетика:
13
, стаж 2793 дня, отмечен
476
раз
Здесь найдете аналоги
http://www.kamkabel.ru/production/catalo...
,
http://www.kamkabel.ru/production/catalo...
и нет среди нас первых и последних
Terex
5 декабря 2016 в 17:24
Стаж 128 дней
«Здесь найдете аналоги [ссылка]»
Благодарю!
Энергетика:
20, стаж 1760 дней, отмечен 4 раза
Попробуйте еще на Сибкабель обратиться, который ХКА, тот вроде тоже что-то похожее делал.
knight
Рекомендации: 36, энергетика:
77
, стаж 2246 дней, отмечен
155
раз
Кабель в шахту без брони
Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
Стаж 2 дня
Можем помочь с оригинальным кабелем, а это Nexans американский или 100% аналог Европейского производства(опыт поставки есть).
Отправьте подробности с контактной информацией на мою почту sokolenko.uk
@yandex
.ru
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ВВГнг(А)-LS 3х70-6 км 0,678
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