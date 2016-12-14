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Посоветуйте производителя АПВББШП

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    askarpov1 14 декабря 2016 в 13:49
    Стаж 26 дней
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    Добрый день. Застройщик выносит сети из пятна застройки. В том числе и нашу "воздушку" АВВГ заменит на АПВББШП (в земле). Стоит ли настаивать на каком-то определенном производителе кабеля? В своё время говорили о том, что малоизвестные производители занижают сечение проводника. как обстоит дело в настоящее время? Какому производителю можно доверять?
     
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    Галина Сегодня, в 14:34


    Обратитесь в АО "Тверьэнергокабель". Мы делаем по ГОСТу всегда. Сечение никогда не занижаем. Кабель есть в наличии на складе.
     
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    AleksRK Сегодня, в 17:09
    Рекомендации: 8, энергетика: 102, стаж 2021 день, отмечен 32 раза
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    Говоря о кабеле с изоляцией и оболочкой из сшитого полиэтилена, в броне, и подозреваю, не самого мелкого сечения, не совсем корректно употреблять термин "малоизвестный" по отношению к производителям. К ним (к малоизвестным) скорее можно отнести ребят без волочилки, с одной-двумя линиями, дислоцирующихся в гаражах и имеющих юр.адрес по местам массовой регистрации. А производителей сшитика в стране не так много.
    Настаивать на конкретном заводе считаю не целесообразным. Впрочем, если всё же хочется полной уверенности в качестве изделия, после поставки пригласите представителя лаборатории, поставщика, своего технаря, отберите пару образцов и отправьте на анализ.

    добавлено 09.01.2017 в 17:10

    P.S.: Кидайте на почту заявку. Чем смогу - помогу.

    Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. (с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей

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