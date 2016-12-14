Посоветуйте производителя АПВББШП

Говоря о кабеле с изоляцией и оболочкой из сшитого полиэтилена, в броне, и подозреваю, не самого мелкого сечения, не совсем корректно употреблять термин "малоизвестный" по отношению к производителям. К ним (к малоизвестным) скорее можно отнести ребят без волочилки, с одной-двумя линиями, дислоцирующихся в гаражах и имеющих юр.адрес по местам массовой регистрации. А производителей сшитика в стране не так много.Настаивать на конкретном заводе считаю не целесообразным. Впрочем, если всё же хочется полной уверенности в качестве изделия, после поставки пригласите представителя лаборатории, поставщика, своего технаря, отберите пару образцов и отправьте на анализ.

добавлено 09.01.2017 в 17:10

Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. (с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей

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