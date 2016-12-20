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Подскажите что за зверь?

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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik 20 декабря 2016 в 15:58
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
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    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, что за зверь?
    Рубрика угадай по фото объявляется открытой

    IMG_20161219_190020.jpg

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik 20 декабря 2016 в 15:58
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
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    IMG_20161219_185824.jpg

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik 20 декабря 2016 в 15:58
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
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    IMG_20161219_185850.jpg

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik 20 декабря 2016 в 15:59  Сообщение было изменено
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
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    РК 50 Ом, магистральный?

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik Вчера, в 16:28
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
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    Чет тишина, все экстрасенсы уже отдыхают?

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    m-k Вчера, в 18:10
    Рекомендации: 13, энергетика: 101, стаж 1708 дней, отмечен 17 раз
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    «Чет тишина, все экстрасенсы уже отдыхают?»


    Есть такое же барахло. Пол барабана.
    Что это и куда его я не знаю. Жду что грамотные рынка сего скажут.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс Сегодня, в 08:52
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2757 дней, отмечен 755 раз
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    Диаметр по изоляции скажите. Предположу РК75-9-12

    https://www.electro-mpo.ru/catalog/provo...

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik Сегодня, в 09:43
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Есть такое же барахло. Пол барабана.
    Что это и куда его я не знаю. Жду что грамотные рынка сего скажут.»


    Маркировка есть на этом "барахле"?

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik Сегодня, в 09:44
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Диаметр по изоляции скажите. Предположу РК75-9-12

    [ссылка]»

    Спасибо, попрошу, чтобы измерили.

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik Сегодня, в 10:25
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Диаметр по изоляции скажите. Предположу РК75-9-12

    [ссылка]»

    У него тпж однопроволочная

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    m-k Сегодня, в 10:54
    Рекомендации: 13, энергетика: 101, стаж 1708 дней, отмечен 17 раз
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    «Маркировка есть на этом "барахле"?»


    Нет. В том то и дело. Не на барабане не на кабеле.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс Сегодня, в 11:48
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2757 дней, отмечен 755 раз
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    «У него тпж однопроволочная»


    Да у них фиг поймёшь в их разработках, тогда РК50-7-11

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    shushik Сегодня, в 16:25
    Рекомендации: 1, энергетика: 19, стаж 2619 дней, отмечен 44 раза
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    «Нет. В том то и дело. Не на барабане не на кабеле.»

    Конструкция такая же, как и на фото?

    Производить надо то, что продается, а не пытаться продать то, что производится...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    m-k Сегодня, в 16:32
    Рекомендации: 13, энергетика: 101, стаж 1708 дней, отмечен 17 раз
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    «Конструкция такая же, как и на фото?»


    Похож очень. Пока не успеваю сходить все померить.
     

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