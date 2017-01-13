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СКЛАД
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
|Тег
|Пример
|Результат
|B
|Мама [B]мыла[/B] раму
|Мама мыла раму
|I
|Мама [I]мыла[/I] раму
|Мама мыла раму
|Q
|Мама [Q]мыла[/Q] раму
|Мама
«мыла»раму
|OT
|Мама [OT]мыла[/OT] раму
|Мама мыла раму
|SUP
|Мама [SUP]мыла[/SUP] раму
|Мама мыла раму
|SUB
|Мама [SUB]мыла[/SUB] раму
|Мама мыла раму
|S
|Мама [S]мыла[/S] раму
|Мама
|URL
|Посетите [URL]www.ruscable.ru[/URL] !!!
|Посетите ruscable.ru !!!
|URL
|Посетите [URL=http://www.ruscable.ru/]РусКабель[/URL] !!!
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