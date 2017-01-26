нужен ответ что за марка кабеля
Стаж 3 дня
Добрый день! Кто знает что за марка кабеля?
добавлено 26.01.2017 в 15:33
Стаж 3 дня
добавлено 26.01.2017 в 15:34
Стаж 3 дня
добавлено 26.01.2017 в 15:35
Стаж 3 дня
добавлено 26.01.2017 в 15:35
Стаж 3 дня
Стаж 3 дня
Рекомендации: 8, энергетика:
102
, стаж 2041 день, отмечен
33
раза
"КПС..." в различных вариациях. С экраном и без и т.п. FRLS либо FRHF по фото не сказать...
«Предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, при номинальном напряжении не более 300 В переменного тока частотой 50 Гц, в том числе в системах пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией, системах автоматического пожаротушения, системах противодымной защиты, а также в других системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. »
(с)Цитата с сайта известного завода.
Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. (с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей
Engel
27 января 2017 в 11:37
Рекомендации: 2, энергетика:
20
, стаж 562 дня, отмечен
1
раз
1, 2, 3 на КНРЭк похожи. 3 позиция HF, возможно.
Arbeit macht frei!
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