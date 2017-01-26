нужен ответ что за марка кабеля

«Предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, при номинальном напряжении не более 300 В переменного тока частотой 50 Гц, в том числе в системах пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией, системах автоматического пожаротушения, системах противодымной защиты, а также в других системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. »

Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. (с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей

ответить Engel 27 января 2017 в 11:37 20 , стаж 562 дня, отмечен 1 раз Рекомендации: 2, энергетика:, стаж 562 дня, отмеченраз Одобрить сообщение



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"КПС..." в различных вариациях. С экраном и без и т.п. FRLS либо FRHF по фото не сказать...(с)Цитата с сайта известного завода.