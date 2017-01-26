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нужен ответ что за марка кабеля

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    Vitaliy1488 26 января 2017 в 15:33
    Стаж 3 дня
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    Добрый день! Кто знает что за марка кабеля?
    20170126_141055.jpg

    добавлено 26.01.2017 в 15:33

     
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    Vitaliy1488 26 января 2017 в 15:34
    Стаж 3 дня
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    20170126_141106.jpg

    добавлено 26.01.2017 в 15:34

     
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    Vitaliy1488 26 января 2017 в 15:34
    Стаж 3 дня
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    20170126_141115.jpg

    добавлено 26.01.2017 в 15:35

     
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    Vitaliy1488 26 января 2017 в 15:35
    Стаж 3 дня
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    20170126_141146.jpg

    добавлено 26.01.2017 в 15:35

     
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    Vitaliy1488 26 января 2017 в 15:36
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    20170126_141156.jpg
     
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    Vitaliy1488 26 января 2017 в 15:36
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    AleksRK 27 января 2017 в 09:34
    Рекомендации: 8, энергетика: 102, стаж 2041 день, отмечен 33 раза
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    "КПС..." в различных вариациях. С экраном и без и т.п. FRLS либо FRHF по фото не сказать...
    «Предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, при номинальном напряжении не более 300 В переменного тока частотой 50 Гц, в том числе в системах пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией, системах автоматического пожаротушения, системах противодымной защиты, а также в других системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. »

    (с)Цитата с сайта известного завода.

    Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. (с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Engel 27 января 2017 в 11:37
    Рекомендации: 2, энергетика: 20, стаж 562 дня, отмечен 1 раз
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    1, 2, 3 на КНРЭк похожи. 3 позиция HF, возможно.

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