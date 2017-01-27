китайский ПВС
tdamk
27 января 2017 в 14:28
Рекомендации: 4, энергетика: 36
, стаж 2299 дней, отмечен 7
раз
Разделали кусок кабеля китайского H07V-K , обратили внимание на жилы - более мягкие нежели у отечественного аналога.
По итогу почиркали по проволокам канцелярским ножом и выяснили, что жилы не такие уже и медные
ПвПГнг(А)-HF из наличия http://rusensys.ru/ppgnga-hf-pvpgnga-hf/
Рекомендации: 23, энергетика: 33
, стаж 4112 дней, отмечен 324
раза
Спектральный анализ проводили?
большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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