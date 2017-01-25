Где купить "медьфлекс"
m-k
Вчера, в 21:02
Рекомендации: 13, энергетика:
101
, стаж 1750 дней, отмечен
17
раз
Поделитесь контактами на материал "медьфлекс".
Наслышан что можно заказывать в Китае. Данный вариант не очень удобен из-за сроков поставки.
Может кто в России или в братской Белоруссии сможет предложить?
Спасибо.
Печать
Опрос
Реклама
Кабели контрольные
Кабели контрольные гибкие
Кабели силовые 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
Здравствуйте.
Предлагаем станок из наличия для намотки и измерения длины материала до 65 мм в диаметре на барабаны с 8 по 18 типоразмер.
(812) 648-13-99 доб. 40
8-965-062-95-18
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
О форуме
Первый профессиональный форум электротехнической отрасли.
Пройдя регистрацию
Вы получаете статус пользователя, который изменяется
со временем и качеством сообщений. Высокий статус дает возможность получать дополнительные услуги
на портале.