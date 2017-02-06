ГОСТ 5960-72 на кабельные ПВХ пластикаты давно устарел по всем параметрам и это всем также давно хорошо известно. Поэтому закономерны вопросы:Как же мы работаем?Кому это выгодно?Кому это невыгодно? Кто от этого страдает?Кто за это отвечает?Кто, что предпринимает?Как долго это может продолжаться?Кто готов впрячься?ООО "НикПВХ" считает себя одним из основных ответственных за сложившееся положение дел. В связи с этим, были направлены письма в ряд организаций, "причастных" к сложившейся ситуации. Приведу выдержку одного из них." при отсутствии ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты происходит лишь камуфлирование по приведению соответствия отечественных стандартов на кабельные изделия современным требованиям.Можно привести несколько примеров из многих возможных.Пример № 1. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия".П4 Настоящий стандарт разработан с учётом нормативных положений международного стандарта МЭК 60502-1:2004 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ включительно. Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ".Для изоляции и оболочек требуются ПВХ компаунды повышенной теплостойкости марок ПВХ/А, ПВХ/ST1, ПВХ/ST2.Пример № 2. ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно".П.4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60227-1:2007 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования". Требуются материалы изоляции марок ПВХ/С - для кабелей стационарной прокладкиПВХ/Д - для гибких кабелей,ПВХ/Е - для нагревостойких кабелей для внутренней прокладки.Для оболочек требуются материалы:ПВХ/ST4 - для кабелей стационарной прокладки,ПВХ/ST5 - для гибких кабелей,ПВХ/ST9 - для маслостойких гибких кабелей,ПВХ/ST10 - для кабелей в оболочке из поливинилхлоридного компаунда на температуру 90оС.По уровню теплостойкости:для изоляции - 5 компаундов,для оболочек - 5 компаундов.ГОСТ 5960-72 - для изоляции пластикат марки И40-13А,для оболочек - ПВХ пластикат марки ОМ-40.И40-13А и ОМ-40 - с минимальным уровнем теплостойкости.Овета ООО "НикПВХ" пока не получил.