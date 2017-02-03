муфты 110кВ

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Люди помогите советом! Нужны концевая и соединительная муфты на кабель АПвВнг(А) 1x185/95 -64/110 ТУ 16-705-495-2006 - кабель марки АПвВнг на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ- пластиката пониженной горючести, с алюминиевой жилой сечением 185 ммІ и медным экраном сечением 95 ммІ. Какие лучше взять? На СПЭ 10кВ обычно брали райхен, но с муфтами на 110кВ первый раз столкнулись.