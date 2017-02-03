муфты 110кВ
Стаж 69 дней
Люди помогите советом! Нужны концевая и соединительная муфты на кабель АПвВнг(А) 1x185/95 -64/110 ТУ 16-705-495-2006 - кабель марки АПвВнг на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ- пластиката пониженной горючести, с алюминиевой жилой сечением 185 ммІ и медным экраном сечением 95 ммІ. Какие лучше взять? На СПЭ 10кВ обычно брали райхен, но с муфтами на 110кВ первый раз столкнулись.
Печать
Опрос
Реклама
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
АВВГнг(А)-LS 3х70-6 км 0,532
АВВГнг(А)-LS 3х95-6 км 1,052
АВВГнг(А)-LS 3х120-6 км 0,774
ВВГнг(А)-LS 3х95-6 км 0,315
ВВГнг(А)-LS 3х70-6 км 0,678
ВВГнг(А)-LS 3х50-6 км 0,556
ООО "Кама-КабСнаб"
e-mail: gaa@kabsnab59.ru
www.kabsnab59.ru
т. +7(342)204-36-81
- Медная проволока и стренга,
- Силовой и контрольный кабель,
- Провода и шнуры соединительные,
- Армированные шнуры,
- Силовые и бытовые удлинители
IS0 9001:2008 ISO 14001:2004
Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"
E-mail: info@exwire.ru
+7 (8112) 29-22-40
www: http://www.exwire
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS, NYM, NYY, провод СИП, муфты, арматура, кабеленесущие системы. Только ГОСТ.
ООО "ПРОкабель"
Тел.: +7(343) 2700005
info@prokabel.pro
www.prokabel.pro
предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS)
Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ
Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS)
Кабель СИП
Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.
E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34
О форуме
Первый профессиональный форум электротехнической отрасли.
Пройдя регистрацию
Вы получаете статус пользователя, который изменяется
со временем и качеством сообщений. Высокий статус дает возможность получать дополнительные услуги
на портале.