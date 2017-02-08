Вопрос. ПУГВ цвет по умолчанию: какой?

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По старому ГОСТ 6323-79 на ПВ:...Цвет сплошной изоляции или наносимых продольных полос должен быть оговорен в заказе......При отсутствии в заказе указания об определенном цвете изготовитель изготовляет провода цвета по своему усмотрению, при этом допускается изготовлять провода с изоляцией переходных и смешанных расцветок, отличных от цветов, указанных в табл. 7, с обозначением "БЦ"...В современном ГОСТ 31947 на установочные провода и кабели такого допущения нет, но это ГОСТ ОТУи изготовление проводов в любом случае будет по ТУ, которые базируются на этом ГОСТе.Разработчик ТУ может внести в них например фразу из 6323.