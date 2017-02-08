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Вопрос. ПУГВ цвет по умолчанию: какой?

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    skvo Вчера, в 09:36
    Стаж 1 день
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    Собственно - белый или черный? или серый?
    Есть ли общероссийское негласное (или даже где-то прописанное) - "не указан цвет - значит..."
    или у каждого производителя по разному?

    Заранее благодарна за ответы.
     
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    Митрич Вчера, в 09:43
    Рекомендации: 12, энергетика: 30, стаж 2894 дня, отмечен 156 раз
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    Что значит по умолчанию? Не слышал о таком понятии. Есть максимальное потребление того или иного цвета. Чаще всего спрашивают белый.

    Когда я опустился на самое дно, снизу постучали.
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    kpw Вчера, в 10:09
    Стаж 678 дней
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    По старому ГОСТ 6323-79 на ПВ:
    ...Цвет сплошной изоляции или наносимых продольных полос должен быть оговорен в заказе...
    ...При отсутствии в заказе указания об определенном цвете изготовитель изготовляет провода цвета по своему усмотрению, при этом допускается изготовлять провода с изоляцией переходных и смешанных расцветок, отличных от цветов, указанных в табл. 7, с обозначением "БЦ"...

    В современном ГОСТ 31947 на установочные провода и кабели такого допущения нет, но это ГОСТ ОТУ
    и изготовление проводов в любом случае будет по ТУ, которые базируются на этом ГОСТе.
    Разработчик ТУ может внести в них например фразу из 6323.
     
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    Холмс Вчера, в 13:43
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2813 дней, отмечен 757 раз
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    По умолчанию, производство будет делать белый, со складов будут грузить любой))

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    ЧивоКасур Вчера, в 14:18
    Рекомендации: 1, энергетика: 22, стаж 2583 дня, отмечен 52 раза
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    Вы про какой цвет? изоляции или оболочки?
    Если оболочка - то цвет не оговорен, я думаю заводам проще натуральный...без красителя.
    Если про изоляцию - то в ГОСТе 31947 есть рекомендации.
    Как эти рекомендации понимать - это не требования, но вроде как должны выполняться???

    ЧивоКасур

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