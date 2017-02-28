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Радиационностойкие радиочастотник 75ОМ и
обмоточный провод-какие есть?

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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    kegtym Вчера, в 05:18
    Энергетика: 0, стаж 2199 дней
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    Коллеги, добрый день.
    Обратился клиент из научного института, просит найти ему варианты кабеля типа РК75 и обмоточного провода в тканево-лаковой изоляции сечением 2*4, но чтоб они были стойкими к воздействию радиации.Есть у нас какие-то варианты в РФ, или на крайний случай импорт?
    Заранее спасибо за любую информацию.

    Леонов КВ
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    AlfaC Вчера, в 09:39
    Энергетика: 24, стаж 1603 дня, отмечен 2 раза
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    kegtym Вчера, в 10:40  Сообщение было изменено
    Энергетика: 0, стаж 2199 дней
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    Спасибо

    Леонов КВ
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    Zadira Вчера, в 15:41
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2822 дня, отмечен 477 раз
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    Но это наземка если что! Полиэтилен и поливилхлорид радиационно-стойкие материалы, поэтому практически любой кабель с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ и пэ -радиационно-стойкие. Причем интегральная поглощенная доза допускается очень высокая. Поэтому надо знать, что хотят ваши заказчики ещё и по температурам. Вас хорошо проконсультирует Романов Борис Васильевич в ОКБ КП. Детальнее надо-звоните.

    и нет среди нас первых и последних

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