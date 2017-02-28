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Но это наземка если что! Полиэтилен и поливилхлорид радиационно-стойкие материалы, поэтому практически любой кабель с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ и пэ -радиационно-стойкие. Причем интегральная поглощенная доза допускается очень высокая. Поэтому надо знать, что хотят ваши заказчики ещё и по температурам. Вас хорошо проконсультирует Романов Борис Васильевич в ОКБ КП. Детальнее надо-звоните.