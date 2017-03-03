Помогите идентифицировать кабель
Рекомендации: 4, энергетика: 24
, стаж 2373 дня, отмечен 7
раз
Доброго времени.
Помогите определить марку кабеля.
На кабеле написано " термоэлектподный ХА" .
Фото прилагаю
Береги порядок и порядок сбережет тебя. (С)
kpw
Вчера, в 09:58
Стаж 698 дней
Если "термоэлектподный" то точно китайцы делали
Может быть есть на маркировке еще что-то, например буква "К" и пара-тройка цифр?
Стаж 4721 день
Эта ветка была перемещена из раздела: Свободное общение кабельщиков
Fama pluris quam opes
Печать