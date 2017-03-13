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Подскажите точную маркировку

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    artem_134 Сегодня, в 09:59
    Стаж 0 дней
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    Добрый день! Подскажите точную маркировку:

    1. Кабель местной связи высокочастотный с 4 медными изолированными жилами номинальным диаметром 0,9 мм и изоляцией из полиэтилена номинальной толщиной 0,95 мм скрученными в 4-ку, поясной изоляцией из высокопрессованного полиэтилена номинальной толщиной 0,8 мм, экранированный алюминиевой лентой с медной луженной контактной проволокой.

    2. Кабель связи симметричный для цифровой системы передачи в структурированных кабельных системах с рабочим диапазоном до 100 МГц, 2 парными скрутками однопроволочных токопроводящих жил номинальным сечением 0,52 мм2, изоляцией токопроводящих жил из полиэтелена и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, общим экраном из металлополимерной ленты.

    3. Кабель оптический подвесной с внешним силовым элементом, имеющий не менее 8 одномодовых волокон и допустимое растягивающее усилие не менее 6 кН.

    4. Круглый кабель с 4 алюминиевыми однопроволочными круглыми жилами номинальным сечением 6 мм2, с изоляцией токопроводящих жил и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не бронированный, без экрана, на номинальное напряжение 0,66 кВ.
     
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    kotofei Сегодня, в 10:30
    Рекомендации: 23, энергетика: 50, стаж 4166 дней, отмечен 325 раз
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    кспп 4*0,9,UTP 2*2*0.52 АВВГ 4*6
    про оптику не скажу(3 поз)

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    admin Сегодня, в 10:53
    Стаж 4737 дней

    Эта ветка была перемещена из раздела: Свободное общение кабельщиков

    Fama pluris quam opes
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    artem_134 Сегодня, в 11:46
    Стаж 0 дней
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    «кспп 4*0,9,UTP 2*2*0.52 АВВГ 4*6
    про оптику не скажу(3 поз)»


    Благодарю! Быть может это СЛ-ОКПЦ-8Е2-6,0?
     

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