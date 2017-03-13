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Добрый день! Подскажите точную маркировку:1. Кабель местной связи высокочастотный с 4 медными изолированными жилами номинальным диаметром 0,9 мм и изоляцией из полиэтилена номинальной толщиной 0,95 мм скрученными в 4-ку, поясной изоляцией из высокопрессованного полиэтилена номинальной толщиной 0,8 мм, экранированный алюминиевой лентой с медной луженной контактной проволокой.2. Кабель связи симметричный для цифровой системы передачи в структурированных кабельных системах с рабочим диапазоном до 100 МГц, 2 парными скрутками однопроволочных токопроводящих жил номинальным сечением 0,52 мм2, изоляцией токопроводящих жил из полиэтелена и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, общим экраном из металлополимерной ленты.3. Кабель оптический подвесной с внешним силовым элементом, имеющий не менее 8 одномодовых волокон и допустимое растягивающее усилие не менее 6 кН.4. Круглый кабель с 4 алюминиевыми однопроволочными круглыми жилами номинальным сечением 6 мм2, с изоляцией токопроводящих жил и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не бронированный, без экрана, на номинальное напряжение 0,66 кВ.