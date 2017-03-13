Провод из бескислородной меди

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Скорее любопытства ради, а зачем?И там насколько я помню были проблемы с наложением эмали именно из-за отсутствия кислорода... и ещё - вы же объективно понимаете что 001 - это чистая катодка и КМб из неё будет золотой , соответсвенно как и провод?