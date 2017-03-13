Надеюсь на вашу помощь!
Андрей Вчера, в 22:59
Доброго времени суток!
Надеюсь на вашу помощь!
Собираю информацию по практике на тему "Современные материалы кабельного производства", эта тема задевает все новые разработанные материалы начиная от проводящих материалов и заканчивая изоляционными и защитными материалами после 2010-2012 года. Хотелось бы что бы вы подсказали какие именно материалы стоит посмотреть, может быть есть какая-то информация на вашем сайте? Из нового я практически ничего не могу найти, ну либо не умею на эту тему искать.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Заранее спасибо. С уважением Капленко Андрей.
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