Горячее лужение
Стаж 0 дней
Товарищи кабельщики подскажите, как бороться со следующей проблемой проволока после горячего лужения ПОСом-61 На скрутке забивает калибр частичками поса, происходит наклеп металла на калибр. Поделитесь опытом решения данной проблемы.
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