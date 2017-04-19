Куплю ВВГнг(А)-Ls 1х240 559м

<a href='http://ruscable.su/www/delivery/ck.php?n=a0b29e2f&cb=473473475673567' target='_blank'><img src='http://ruscable.su/www/delivery/avw.php?zoneid=20&cb=473473475673567&n=a0b29e2f' border='0' alt='' /></a>

А что это?

Реклама

ООО "Межрегиональная кабельная компания" предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге. Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ. Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS) Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS) Кабель СИП Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.

E-mail: vipcom@mail.ru

www: http://1mkk.ru/

телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

ООО "Калужский кабельный завод" производит: Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А) - Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ) - Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ)) - Провода осветительные (ПуВВ) - Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП) - Провода для взрывных работ (ВП)

249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а

Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81

ООО "АБК "АМПЕР" Поставка кабельно-проводник Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.

ООО "АБК "АМПЕР"

тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97

E-mail: abk-amper@mail.ru

Сайт: www.abk-amper.ru