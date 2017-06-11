Вопрос к специалистам.

<a href='http://ruscable.su/www/delivery/ck.php?n=a0b29e2f&cb=473473475673567' target='_blank'><img src='http://ruscable.su/www/delivery/avw.php?zoneid=20&cb=473473475673567&n=a0b29e2f' border='0' alt='' /></a>

А что это?

Реклама

ООО "Межрегиональная кабельная компания" предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге. Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ. Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS) Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS) Кабель СИП Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.

E-mail: vipcom@mail.ru

www: http://1mkk.ru/

телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

ИЗОЛЯТОР С6-550 СО СКИДКОЙ 70%!!! Предлагаем приобрести 6 изоляторов С6-550-II-М УХЛ со скидкой 70% из наличия! Старая цена 150 000 рублей - 6шт. Новая цена 45 000 - 6 шт. Доставим в любую точку России и ближнего зарубежья. Закажите изоляторы прямо сейчас по телефону 8 800 505 09 65 или отправьте запрос на почту sale@rkb.ru Товар находится на складе в Хабаровске. Доставка в другой регион не включена в стоимость товара со скидкой.

+7(4212) 450-650

Якушова Алена

hab12@rkb.ru

кабель АПвБП, ПвБВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПуг Кама-КабСнаб предлагает из наличия и под заказ 3-х жильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП, ПвБВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПу2г, АПвПу2г

о стоимости и наличии продукции обращайтесь по телефону +7(342)204-36-81

e-mail: gaa@kabsnab59.ru

www.kabs