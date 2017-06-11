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Вопрос к специалистам.

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    altema46 11 июня 2017 в 11:49
    Стаж 2 дня
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    Происходит систематический разрыв изоляции.
    Начало проблемы. Изготавливали Пув, медный, для ввг. На 76ом км начались систематические разрывы изоляции, дистанция между разрывами одинаковая. Остановили линию через 450 метров разрывов. Проверили работоспособность всех ТЭНов, почистили шнек, заменили фильтровочные сетки. Перезапустили. Через 56 км повтор ситуации. Повторили процедуру чистки и замены сеток.

    Экструдер 45й. Пластикат И40-13А рец.8/2 г. Смоленск. Пробовали пластикат из разных партий. Пробовали Ом-40. Вопрос о некачественном пластикате исключен.
     
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    mbk 11 июня 2017 в 14:54
    Рекомендации: 1, энергетика: 52, стаж 2797 дней, отмечен 43 раза
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    Не скажу, что знаю ответ, однако хотелось бы услышать об инструменте.Метод наложения изоляции. Диаметр жилы. Диаметр дорна. Диаметр по изоляции. Диаметр матрицы.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 11 июня 2017 в 22:04
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2924 дня, отмечен 478 раз
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    Теряется ламинарность потока расплава! Тут причин туча от ремней на двигателе до распределения температур по зонам. Гнезда заодно почистите под тены. И сделайте фото разрывов массы, если можно.

    и нет среди нас первых и последних

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