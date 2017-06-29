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ВВГп - можно ли использовать в качестве
ВЛ, на тросе.

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    Spy Вчера, в 12:05
    Стаж 1 день
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    Здравия!

    Возможно ли применение ВВГп в качестве ВЛ, подвесив его на тросе? Достаточная ли у него атмосферостойкость?
    Из справочников и описаний производителей не совсем ясен(для меня) этот момент. Понимаю, что у ВВГ несколько иные приоритетные задачи, но заменой ему, как я понимаю, может служить лишь СИП 4х16. ВВГ у меня есть, а СИП надо покупать - отсюда и вопрос. Нагрузкой будет прожектор 150вт.
     
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    Gazmat Вчера, в 14:41
    Стаж 1 день
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    Можете использовать на жёсткой сцепке. Но имейте ввиду - винил данного кабеля как собственно и других из данной линейки, чувствителен к температурным перепадам.

    добавлено 29.06.2017 в 14:44

    Тут лучше пустить КГ, но сечением меньше чем тут - http://svarkagaz.ru/welding-equipment/kabeli-svarochnye/. Нагрузка то у Вас всего 150 Вт.
     
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    Spy Вчера, в 22:44
    Стаж 1 день
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    «Можете использовать на жёсткой сцепке. Но имейте ввиду - винил данного кабеля как собственно и других из данной линейки, чувствителен к температурным перепадам.добавлено 29.06.2017 в 14:44Тут лучше пустить КГ, но сечением меньше чем тут - [ссылка] Нагрузка то у Вас всего 150 Вт.»

    Здравия!

    Благодарствую за ответ.

    А ничего, что у КГ срок заявленный службы всего 4 года? (правда у меня сейчас висит 5х2.5 более 25 лет, весь рассохся бедняга).

    Что такое "жесткая сцепка"? Т.е. просто в кольца пропустить его нельзя?
    Как температурные перепады относятся к моему случаю - висит на тросе(ветер, мороз, солнце, снег и дождь)?

    Всего доброго.

    С Уважением.
     

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