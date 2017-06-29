Стаж 1 день

Можете использовать на жёсткой сцепке. Но имейте ввиду - винил данного кабеля как собственно и других из данной линейки, чувствителен к температурным перепадам.

добавлено 29.06.2017 в 14:44

Тут лучше пустить КГ, но сечением меньше чем тут - http://svarkagaz.ru/welding-equipment/kabeli-svarochnye/. Нагрузка то у Вас всего 150 Вт.