Всем доброго дня!Ищу кабель под ТЗ (ниже по тексту). Предложения c тех. описанием на минимально возможное кол-во присылайте на почту: mushkin @ms -proekt.ru.Кабель заземленияМодель ITS 10.10.IECЦвет: желто-зеленыйТип материала: медьВнешний диаметр кабеля: 3 мм;Сечение кабеля: 1,5 мм2;Сечение отдельного проводника: 0,25 мм;Кол-во жил: 30х0,25 мм;Максимальное сопротивление: 13,3 Ом/км;Изоляция: Силиконовая резина;Средняя толщина изоляции: 0,7 мм;Рабочая температура: -60/+180 С;Максимальная рабочая температура: 250 С;Рабочее напряжение: 500 В;Напряжение при испытаниях: 2000 В;Напряжение пробы на искру: 3000 В.Кабель высокого напряженияМодель ITS 10.9Цвет: черныйТип материала: плетеный медный проводВнешний диаметр кабеля: 5 мм;Сечение кабеля: 2,5 мм2;Сечение отдельного проводника: 0,25 мм;Кол-во жил: 50х0,25 мм;Материал: СОМаксимальное сопротивление: 8,21 Ом/км;Стандарт изготовления: CEI 20-29;Изоляция: Силиконовая резина;Средняя толщина изоляции: 1,5 мм;Армирование: плетеное стекловолокно;Рабочая температура: 250 С;Рабочее напряжение: 4000 В;Напряжение при испытаниях: 7000 В;Напряжение пробы на искру: 10000 В.