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Ищу силовой кабель и кабель зазамеления
(под ТЗ).

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    mushkin 7 июля 2017 в 15:46
    Стаж 248 дней
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    Всем доброго дня!

    Ищу кабель под ТЗ (ниже по тексту). Предложения c тех. описанием на минимально возможное кол-во присылайте на почту: mushkin@ms-proekt.ru.

    Кабель заземления
    Модель ITS 10.10.IEC
    Цвет: желто-зеленый
    Тип материала: медь
    Внешний диаметр кабеля: 3 мм;
    Сечение кабеля: 1,5 мм2;
    Сечение отдельного проводника: 0,25 мм;
    Кол-во жил: 30х0,25 мм;
    Максимальное сопротивление: 13,3 Ом/км;
    Изоляция: Силиконовая резина;
    Средняя толщина изоляции: 0,7 мм;
    Рабочая температура: -60/+180 С;
    Максимальная рабочая температура: 250 С;
    Рабочее напряжение: 500 В;
    Напряжение при испытаниях: 2000 В;
    Напряжение пробы на искру: 3000 В.

    Кабель высокого напряжения
    Модель ITS 10.9
    Цвет: черный
    Тип материала: плетеный медный провод
    Внешний диаметр кабеля: 5 мм;
    Сечение кабеля: 2,5 мм2;
    Сечение отдельного проводника: 0,25 мм;
    Кол-во жил: 50х0,25 мм;
    Материал: СО
    Максимальное сопротивление: 8,21 Ом/км;
    Стандарт изготовления: CEI 20-29;
    Изоляция: Силиконовая резина;
    Средняя толщина изоляции: 1,5 мм;
    Армирование: плетеное стекловолокно;
    Рабочая температура: 250 С;
    Рабочее напряжение: 4000 В;
    Напряжение при испытаниях: 7000 В;
    Напряжение пробы на искру: 10000 В.
     

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