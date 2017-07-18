Помогите рассчитать вес меди Кабель
силовой CENTRILIF
Рекомендации: 1, энергетика: 40
, стаж 2210 дней, отмечен 3
раза
Кабель силовой CENTRILIFT CELF 3х33
Кабель силовой REDALEAD 3х21
интересует вес меди в 1 кг кабеля
может есть характеристики у кого на этот вид кабеля?
К черту все берись и делай
Холмс
18 июля 2017 в 15:58
Рекомендации: 26, энергетика: 155
, стаж 2967 дней, отмечен 761
раз
Нужно знать какой диаметр жилы берут для сечения 21 и 33 и умножать на 8,89 и кол-во жил= получите массу
Допустим на 3х21 - берут диаметр 5мм х 8,89 х 3 = 133кг это ориентировочно если быть точным, то нужно просто померить диаметр жилы, потому что производители могут делать что угодно.))
3х33 - условно возьмём 6,2мм х 8,89 х 3 = 165кг Ну как-то так
http://www.ruscable.ru/interactive/forum...
Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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