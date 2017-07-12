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Прокладка кабеля при высокой температуре
окружающей среды

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    Сергей 18 июля 2017 в 18:34


    Подскажите как быть: необходимо проложить кабельную линию в литейном цеху, температура воздуха около +70 градусов, планировалось проложить обычным АВВГ либо ВВГ, но с учетом температуры это проблематично, так как норма эксплуатации данных кабелей от -50 до +50, посоветуйте марку для данной ситуации? Может есть какие то специальные изоляционные материалы для защиты кабеля от температуры? Пытался найти, но тщетно. Варианты с томским кабелем ТОФЛЕКС не проходят по цене. Необходимо дешево и сердито как всегда.
     
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