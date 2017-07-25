«Ай-ай! Как не стыдно! Люди, понимаешь, старались, ночи не спали, обивали пороги проектных институтов, кошелька не жалея, чтоб свой кабель на объект протащить, а он тут такой раз, и сам поставить хочет. Не по коммунистически это, товарищ!

Хотя, если разобраться, хрень, конечно. Ну ладно с ПУНПами, П...»

Вам кто мешает слепить свою марку и продавать? Или только на форуме языком чесать горазды?