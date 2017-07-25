Прошу помощи форумчан: войдя в преступный сговор заказчик и проектант, запроектировали кабель KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25 производства угличкабель, помимо угличкабеля ни один завод России не слыхали про кабель марки KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25, читая проект выяснили что это самый обычный AПвBHг(A)-LS 3х240/25-10, но заказчик уперся рогом и требует именно KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25, который в 3 раза дороже AПвBHг(A)-LS 3х240/25-10. представители угличкабеля на вопрос расскажите о KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25 - тупо бросают трубки и шлют лесом.
Прошу Форумчан, кто может помочь получить официальную бумагу, желательно от ВНИИКП, что кабеля KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25 не существует в природе либо они идентичны!
Ай-ай! Как не стыдно! Люди, понимаешь, старались, ночи не спали, обивали пороги проектных институтов, кошелька не жалея, чтоб свой кабель на объект протащить, а он тут такой раз, и сам поставить хочет. Не по коммунистически это, товарищ!
Хотя, если разобраться, хрень, конечно. Ну ладно с ПУНПами, ПУСПами и прочими ПУВПами кто в лес, кто по дрова. Потом на ЭПР каждый начал свою марку лепить. Теперь давайте еще, каждый завод на сшитик по своему бренду сделает. Что за фигня? Кудыть катимся?
Леня, не вводи людей в заблуждение про разницу в цене в 3 раза, нет такого и в помине. И вообще, будь мужиком и умей проигрывать, а то чуть что так сразу к мамке (во ВНИИКП и на форум) за подол прятаться.
«Ай-ай! Как не стыдно! Люди, понимаешь, старались, ночи не спали, обивали пороги проектных институтов, кошелька не жалея, чтоб свой кабель на объект протащить, а он тут такой раз, и сам поставить хочет. Не по коммунистически это, товарищ!
Хотя, если разобраться, хрень, конечно. Ну ладно с ПУНПами, П...»
Вам кто мешает слепить свою марку и продавать? Или только на форуме языком чесать горазды?