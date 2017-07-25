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Прошу помощи по кабелю AПвBHг(A)-LS
3х240/25-10 он же KА9CПвBHг(A)-LS

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    Леонид 8 августа 2017 в 13:58


    Прошу помощи форумчан: войдя в преступный сговор заказчик и проектант, запроектировали кабель KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25 производства угличкабель, помимо угличкабеля ни один завод России не слыхали про кабель марки KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25, читая проект выяснили что это самый обычный AПвBHг(A)-LS 3х240/25-10, но заказчик уперся рогом и требует именно KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25, который в 3 раза дороже AПвBHг(A)-LS 3х240/25-10. представители угличкабеля на вопрос расскажите о KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25 - тупо бросают трубки и шлют лесом.
    Прошу Форумчан, кто может помочь получить официальную бумагу, желательно от ВНИИКП, что кабеля KА9CПвBHг(A)-LS-10 3х240/25 не существует в природе либо они идентичны!
     
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    Строгий 8 августа 2017 в 14:12


    Ай-ай! Как не стыдно! Люди, понимаешь, старались, ночи не спали, обивали пороги проектных институтов, кошелька не жалея, чтоб свой кабель на объект протащить, а он тут такой раз, и сам поставить хочет. Не по коммунистически это, товарищ!
    Хотя, если разобраться, хрень, конечно. Ну ладно с ПУНПами, ПУСПами и прочими ПУВПами кто в лес, кто по дрова. Потом на ЭПР каждый начал свою марку лепить. Теперь давайте еще, каждый завод на сшитик по своему бренду сделает. Что за фигня? Кудыть катимся?
     
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    Иваныч 8 августа 2017 в 17:06


    Леня, не вводи людей в заблуждение про разницу в цене в 3 раза, нет такого и в помине. И вообще, будь мужиком и умей проигрывать, а то чуть что так сразу к мамке (во ВНИИКП и на форум) за подол прятаться.
     
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    Иваныч 8 августа 2017 в 17:08


    «Ай-ай! Как не стыдно! Люди, понимаешь, старались, ночи не спали, обивали пороги проектных институтов, кошелька не жалея, чтоб свой кабель на объект протащить, а он тут такой раз, и сам поставить хочет. Не по коммунистически это, товарищ!
    Хотя, если разобраться, хрень, конечно. Ну ладно с ПУНПами, П...»

    Вам кто мешает слепить свою марку и продавать? Или только на форуме языком чесать горазды?
     
  • ответить     
    Строгий 9 августа 2017 в 11:27


    «Вам кто мешает слепить свою марку и продавать? Или только на форуме языком чесать горазды?»

    Лепил. Только при этом из просто кабеля делал конфету, а в чём Ваше зашибись?
     

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