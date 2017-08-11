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Чем можно заменить Miнг(А)-hf (FRHF)

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    mascino 11 августа 2017 в 13:20
    Стаж 646 дней
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    Кабель Miнг(А)-HF 4х1х35
    Кабель Miнг(А)-HF 4х1х2,5
    Кабель Miнг(А)FRHF 4х1х35

    Кабели с медными жилами с безгалогенной изоляцией и оболочкой на рабочее напряжение 0,66/1,0 кВ предназначены для пе-редачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов. Для цепей аварийного освещения может использоваться заводская скрутка нескольких одножильных кабелей.

    Применяются в системах электропитания пожарной и охранной сигна-лизации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), освещения и передачи данных - шахт, туннелей, вы-сотных зданий, больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить работоспособность систем и оборудования для спасения людей и материальных ценностей. Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме зон класса В-1

    ТПЖ медная, класс 1 или 2 в зависимости от сечения
    Количество жил 1-37
    Сечение жил 1,5-120 мм
    Изоляция перекрестно структурированный эластомер, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения
    Цвет изоляции на заказ
    Внутренняя оболочка эластомер, не содержащий галогенов
    Броня а) из стальных оцинкованных лент (Б)
    б) повив из стальных оцинкованных проволок (К) из алюминиевых проволок (Ка). Оплет-ка стальными оцинкованными проволоками (армирование) (аК). Оплетка проволоками из нержавеющей стали (аКн). Бронирование поверх внешней оболочки (аКГ, аКнГ).
    Экран повив из медной ленты
    Оболочка перекрестно структурированный эластомер, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения
    Цвет оболочки черный, оранжевый, под заказ
    Рабочая температура - 50°С ч + 90°С
    Длительно допустимая температура нагрева жил +90°C
    Минимальный радиус изгиба 6-10 наружных диаметров
     

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