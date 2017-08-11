Чем можно заменить Miнг(А)-hf (FRHF)

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Кабель Miнг(А)-HF 4х1х35Кабель Miнг(А)-HF 4х1х2,5Кабель Miнг(А)FRHF 4х1х35Кабели с медными жилами с безгалогенной изоляцией и оболочкой на рабочее напряжение 0,66/1,0 кВ предназначены для пе-редачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов. Для цепей аварийного освещения может использоваться заводская скрутка нескольких одножильных кабелей.Применяются в системах электропитания пожарной и охранной сигна-лизации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), освещения и передачи данных - шахт, туннелей, вы-сотных зданий, больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить работоспособность систем и оборудования для спасения людей и материальных ценностей. Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме зон класса В-1ТПЖ медная, класс 1 или 2 в зависимости от сеченияКоличество жил 1-37Сечение жил 1,5-120 ммИзоляция перекрестно структурированный эластомер, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горенияЦвет изоляции на заказВнутренняя оболочка эластомер, не содержащий галогеновБроня а) из стальных оцинкованных лент (Б)б) повив из стальных оцинкованных проволок (К) из алюминиевых проволок (Ка). Оплет-ка стальными оцинкованными проволоками (армирование) (аК). Оплетка проволоками из нержавеющей стали (аКн). Бронирование поверх внешней оболочки (аКГ, аКнГ).Экран повив из медной лентыОболочка перекрестно структурированный эластомер, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горенияЦвет оболочки черный, оранжевый, под заказРабочая температура - 50°С ч + 90°СДлительно допустимая температура нагрева жил +90°CМинимальный радиус изгиба 6-10 наружных диаметров