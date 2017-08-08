Подскажите

Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.

ответить Технополис Сегодня, в 14:58 40 , стаж 2303 дня, отмечен 2 раза Рекомендации: 1, энергетика:, стаж 2303 дня, отмеченраза Одобрить сообщение



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На мой взгляд в марке не хватает по меньшей мере одной буквы )