Подскажите производителя

Знаем такого производителя. Дилерский сертификат от него имеем. С удовольствием поможем приобрести. Звоните/пишите. Контакт в профиле.

добавлено 21.08.2017 в 13:07

Правда марка чуть иначе звучит

добавлено 21.08.2017 в 13:32

Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.

ответить Холмс 21 августа 2017 в 13:32 156 , стаж 3001 день, отмечен 761 раз Рекомендации: 26, энергетика:, стаж 3001 день, отмеченраз Одобрить сообщение



Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана Новое сообщение Ваше имя: Ваш e-mail:

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Прошу прощения, ошибся.Только до 1 кВ...