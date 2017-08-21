Подскажите производителя
Алексей 21 августа 2017 в 10:43
Подскажите производителя высоковольтного провода ПВМИ-3 в полиимидной изоляции. В справочнике ВНИИКП есть на него ссылки, а производителя не могу найти. Заранее спасибо
Рекомендации: 9, энергетика: 108
, стаж 2247 дней, отмечен 34
раза
Знаем такого производителя. Дилерский сертификат от него имеем. С удовольствием поможем приобрести. Звоните/пишите. Контакт в профиле.
добавлено 21.08.2017 в 13:07
Правда марка чуть иначе звучит
добавлено 21.08.2017 в 13:32
Прошу прощения, ошибся.
Только до 1 кВ...
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.
Холмс
21 августа 2017 в 13:32
Рекомендации: 26, энергетика: 156
, стаж 3001 день, отмечен 761
раз
Попробуйте в ОКБкп Мытищи. они работают с полиамидами
Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
Печать