Маркировка кабеля

Кто подскажет, что обозначают буквы "С" и "Р" в конструкциях иностранный кабелей 0.6/1 kV - 3C x 6mm2 и 300/500 V - 2P x 1.0 mm2 соответственно. Я предполагаю, что "С"- это наличие медного экрана, а "Р"- это парная конструкция кабеля, но это лишь мои догадки. Кто даст точный ответ?
Добрый день! По опыту работы с иностранными производителями, могу сказать, что С (core) - жила, т.е. 3С - три жилы, Р (pair) - пара, т.к. 2Р - две пары (2х2х1,0). Если данный кабель Вам требуется, присылайте требуемое кол-во, подготовлю предложение. Мой е-мейл: mushkin@ms-proekt.ru
«Добрый день! По опыту работы с иностранными производителями, могу сказать, что С (core) - жила, т.е. 3С - три жилы, Р (pair) - пара, т.к. 2Р - две пары (2х2х1,0). Если данный кабель Вам требуется, присылайте требуемое кол-во, подготовлю предложение. Мой е-мейл: mushkin@ms-proekt.ru»
Спасибо за ответ! Меня по сути интересовала сама только маркировка.