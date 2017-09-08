Эмо-дпс кто производитель

Не знай то, что знают все (будет вопрос тебе подскажут), но знай то, что никто не знает!

ответить КириллС Вчера, в 11:33 20 , стаж 1811 дней, отмечен 1 раз Рекомендации: 1, энергетика:, стаж 1811 дней, отмеченраз Одобрить сообщение



Не знай то, что знают все (будет вопрос тебе подскажут), но знай то, что никто не знает! ответить АПвзБбШп (ЭКЗ) Вчера, в 15:01 Энергетика: 15 , стаж 4541 день, отмечен 240 раз Одобрить сообщение Б-ДПС и будет Вам счастье!



Кто то опечатался, и ошибка полезла все дальше и глубже



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В интернете только замена на него, но производителя или Диллер никак не могу найти. Может кто сталкивался с данной оптикой и знает контакты .