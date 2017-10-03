Сбивается центровка...

Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.

ответить Корифей Вчера, в 09:40 Энергетика: 35 , стаж 340 дней Одобрить сообщение До большой прибыли нельзя этот обряд проводить.

ответить dollar Вчера, в 10:57 17 , стаж 2852 дня, отмечен 25 раз Рекомендации: 2, энергетика:, стаж 2852 дня, отмеченраз Одобрить сообщение

2. Центровочные болты

3. Зазор



Производим: МКЭШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLS, -LS, КПСЭнг(А)-FRLS, -FRHF, КМПРЭнг(А)-FRLS, -FRHF, КПСВЭВ, КПСВЭВ-LS +7(4862)442-601(доб.702); +7(953)61 ответить Fridgerio Вчера, в 16:32 65 , стаж 2662 дня, отмечен 248 раз Рекомендации: 25, энергетика:, стаж 2662 дня, отмеченраз Одобрить сообщение

- натяжение жилы посмотрите

- отжиг жилы (если жесткая, то центровка может начать гулять).

- с какого отдатчика работаете?

- если на линии прибор для контроля эксцентриситета? Добавил бы еще:- натяжение жилы посмотрите- отжиг жилы (если жесткая, то центровка может начать гулять).- с какого отдатчика работаете?- если на линии прибор для контроля эксцентриситета? Новое сообщение Ваше имя: Ваш e-mail:

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