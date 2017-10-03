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Сбивается центровка...

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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    altema46 Вчера, в 05:20
    Стаж 118 дней
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    Неделю как, начала сбиваться центровка. Сейчас ситуация такая. Центруем на Пув, диаметрами от 1.21 до 1.76, с оболочками 0.6. Во время центровки все отлично. Запускаем, останавливаем, центровка на бок. Технология отработанная, ничего не меняли год. Никаких особенных изменений не было. Экструдер 45. Материал И40-13а Смоленск. Материал медь, моножила, Матрицы дорны разные комплекты. Ваши предположения господа?
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    AleksRK Вчера, в 09:13
    Рекомендации: 9, энергетика: 109, стаж 2292 дня, отмечен 35 раз
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    Это вас за 1,21 Бог наказал. Нужно срочно усеченку прекращать, и батюшку вызвать, чтобы экструдер освятил...

    Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Корифей Вчера, в 09:40
    Энергетика: 35, стаж 340 дней
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    До большой прибыли нельзя этот обряд проводить.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    dollar Вчера, в 10:57
    Рекомендации: 2, энергетика: 17, стаж 2852 дня, отмечен 25 раз
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    1. Дорн
    2. Центровочные болты
    3. Зазор

    Производим: МКЭШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLS, -LS, КПСЭнг(А)-FRLS, -FRHF, КМПРЭнг(А)-FRLS, -FRHF, КПСВЭВ, КПСВЭВ-LS +7(4862)442-601(доб.702); +7(953)61
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio Вчера, в 16:32
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2662 дня, отмечен 248 раз
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    Добавил бы еще:
    - натяжение жилы посмотрите
    - отжиг жилы (если жесткая, то центровка может начать гулять).
    - с какого отдатчика работаете?
    - если на линии прибор для контроля эксцентриситета?
     

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