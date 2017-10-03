Производитель кабеля СЭК, это кто?

Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.

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Может это и не производитель, а сокращённо: "СъЭКономили"?А еще так соединительный кабель с экранированными парами называется...