Помогите с расчетом режима на ЛКНВ

Стаж 1 день

Добрый день.Помогите решить задачку:Дано: Линия непрерывной вулканизации горизонтальная с экструдером 45 мм (на резине ТСШ-33А по РТИ-1), Длина вулканизационной трубы 70м, скорость 0ч80 м/мин, Дтпж=1,88 мм (1,5мм2), толщина изоляции=1мм, Д изолированной жилы=3,88мм.Как можно рассчитать технологический режим, какие методы и способы расчёта необходимо применить, чтобы подобрать оптимальную скорость вулканизации?Правильно ли:1) Чтобы определить оптимальную скорость необходимо:V = L вулкан.трубы/ на оптимальное время вулканизации (для нашей толщины). Как найти оптимальное время?2) Применить реометр для резины до экструзии и посмотреть оптимальное время вулканизации (измерения проводятся при толщине образца 5 мм, но у нас изоляция 1мм???), затем разделить длину вулканизационной трубы/ оптимальное время вулканизации и получим V м/мин.3) Можно запустить линию на скорости 50 м/мин и при температуре в вулканизационной трубе 180 0С, после снять изоляцию и проверить ее физико-механические свойства по типу РТИ-1 ТУ 16.К71-098-90, если резина будет соответствовать по прочности и относительному удлинению стандарту, то это и есть оптимальный режим? Или можно при разных скоростях сравнивать физико-механические св-ва резин и найти их усреднённые показатели (соответствующие стандарту), это и будет наша оптимальная скорость?Заранее спасибо за ответы.