Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы.

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Плохое качество. Но хуже то, что на словах до поставки 146% ГОСТ, а по факту прихода-30%. Возврат, правда, сделали. Но это упущенное время и потеря репутации перед заказчиком. Ну и денег за часть продукции до сих пор ждём...